Ναταλία Δήμου-Αλέξανδρος Φούκης: Βάφτισαν χθες τον γιο τους

Η ηθοποιός Ναταλία Δήμου και ο επιχειρηματίας σύζυγός της Αλέξανδρος Φούκης είναι μαζί αρκετά χρόνια και έχουν αποκτήσει δύο πανέμορφα παιδιά. Την σχεδόν 3 ετών Διώνη και τον μόλις ενός έτους γιο τους που βάφτισαν χθες.

Και το όνομα αυτού Μάξιμος! Όχι μια συνηθισμένη επιλογή όπως και το όνομα που έδωσαν πριν από τρία χρόνια στο κοριτσάκι τους. Όχι πως οτιδήποτε άλλο στην πολύχρονη σχέση τους υπήρξε συνηθισμένο αν σκεφτεί κανείς πως εκείνος της έκανε πρόταση γάμου τοποθετώντας το δαχτυλίδι σε ένα βράχο ενώ έκαναν αναρρίχηση!

Ανάμεσα σε συγγενείς και φίλους, με τα πιτσιρίκια τους στην αγκαλιά έζησαν την όμορφη αυτή στιγμή με αρμονία και χαμόγελα. Τη βάπτιση ακολούθησε ένα όμορφο party, με τη μαμά Ναταλία να ποστάρει ουκ ολίγα stories με τον νεοφώτιστο και τους κουμπάρους τους που έδωσαν στο αγοράκι τους το όνομά του.

