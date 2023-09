Το πιάνο του Freddie Mercury πουλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 1,74 εκατ. λιρών Ψυχαγωγία 13:20, 07.09.2023 linkedin

Στην ίδια δημοπρασία, το χειρόγραφο του περίφημου τραγουδιού «Bohemian Rhapsody», γραμμένο από το χέρι του ίδιου του Μέρκιουρι, πουλήθηκε έναντι 1,3 εκατ. λιρών