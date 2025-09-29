Τίνα Τέρνερ: Άγαλμά της αποκαλύφθηκε στην πατρίδα της στο Τενεσί

Ένα άγαλμα ύψους τριών μέτρων προς τιμήν της Τίνα Τέρνερ (Tina Turner), αποκαλύφθηκε το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, στην αγροτική κοινότητα του Τενεσί, εκεί όπου μεγάλωσε η βασίλισσα του rock 'n' roll.

Σύμφωνα με το ΑP, η τελετή πραγματοποιήθηκε σε ένα πάρκο στη πόλη Μπράουνσβιλ, περίπου μία ώρα ανατολικά του Μέμφις. Η πόλη των περίπου 9.000 κατοίκων βρίσκεται κοντά στο Νάτμπας, το χωριό όπου η σταρ πήγαινε σχολείο ως παιδί, ενώ φοίτησε στο λύκειο που βρίσκεται λίγα μέτρα από το σημείο όπου στήθηκε το άγαλμα στο πάρκο.

Με συνολικό ύψος 2,4 μέτρα και τοποθετημένο σε μία βάση 60 εκατοστών, το άγαλμα απεικονίζει την Τέρνερ με το χαρακτηριστικό της χτένισμα και με ένα μικρόφωνο στο χέρι, σαν να τραγουδά στη σκηνή.

Φιλοτεχνήθηκε από τον γλύπτη Φρεντ Ατζανόγκα (Fred Ajanogha) ο οποίος δήλωσε ότι προσπάθησε να αποτυπώσει τις κινήσεις της επί σκηνής, τον τρόπο που κρατούσε το μικρόφωνο με τον δείκτη τεντωμένο, καθώς και το χτένισμά της, το οποίο συνέκρινε με την «χαίτη ενός λιονταριού».

Το έργο κατασκευασμένο από άργιλο στην Ατλάντα και χυμένο σε μπρούντζο στο δυτικό Τενεσί, χρειάστηκε έναν χρόνο για να ολοκληρωθεί. Περίπου 50 δωρητές συνέβαλαν στην ανέγερσή του, με τη Ford Motor Company να δίνει 150.000 δολάρια. Σημειώνεται ότι η εταιρεία κατασκευάζει ένα εργοστάσιο ηλεκτρικών φορτηγών στην κοντινή πόλη Στάντον.

Τα αποκαλυπτήρια έγιναν κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ «Tina Turner Heritage Days» το οποίο λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Το άγαλμα στήθηκε κοντά στο μουσείο της τραγουδίστριας, το οποίο στεγάζεται στο ανακαινισμένο Φλαγκ Γκρόουβ, το μονοτάξιο σχολείο στο οποίο φοίτησε η Τέρνερ στο Νάτμπας. Το σχολείο είχε κλείσει τη δεκαετία του '60 και χρησιμοποιούνταν ως αχυρώνας, πριν μεταφερθεί στο Μπράουνσβιλ και μετατραπεί σε μουσείο το 2014. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τέρνερ έφυγε από τη ζωή στις 24 Μαΐου 2023 σε ηλικία 83 ετών μετά από μακρά ασθένεια, στο σπίτι της στο Κούσναχτ, κοντά στη Ζυρίχη της Ελβετίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

