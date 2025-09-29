Bad Bunny: Θα τραγουδήσει στο halftime show του Super Bowl 2026

Ο Bad Bunny ετοιμάζεται να ανέβει στη μεγαλύτερη μουσική σκηνή του κόσμου. Ο 31χρονος ράπερ, με πραγματικό όνομα Μπενίτο Αντόνιο Μαρτίνεζ Οκάσιο, θα είναι ο καλλιτέχνης που θα αναλάβει το σόου στο ημίχρονο του Super Bowl LX, το οποίο θα διεξαχθεί στις 8 Φεβρουαρίου στο Levi’s Stadium, στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια.

Η ανακοίνωση έγινε από το NFL στη διάρκεια του αγώνα Ντάλας Κάουμποϊς-Γκριν Μπέι Πάκερς, με τον ίδιο τον τραγουδιστή να επιβεβαιώνει την είδηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας βίντεο όπου εμφανίζεται να κάθεται πάνω σε ένα δοκάρι γηπέδου με φόντο το ηλιοβασίλεμα.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Πορτορικανός καλλιτέχνης σχολίασε πως θα είναι η μοναδική του εμφάνιση στις ΗΠΑ, αναφορά στην απόφασή του να μην συμπεριλάβει τη χώρα στην τελευταία του παγκόσμια περιοδεία, ως διαμαρτυρία για τις μεταναστευτικές πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ. «Αυτό που νιώθω ξεπερνά εμένα τον ίδιο. Είναι για τον λαό μου, για τον πολιτισμό και την ιστορία μας», τόνισε, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Πες στη γιαγιά σου ότι θα είμαστε το HALFTIME SHOW του Super Bowl».

Το Super Bowl έχει φιλοξενήσει τα τελευταία χρόνια κορυφαία ονόματα της μουσικής βιομηχανίας. Το 2024 το σόου παρουσίασε ο Άσερ, το 2023 η Ριάνα, ενώ το 2022 οι Ντρέ, Σνουπ Ντογκ, Έμινεμ, Μαίρη Τζ. Μπλάιτζ και Κέντρικ Λαμάρ ανέβηκαν μαζί στη σκηνή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.