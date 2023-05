Αυτές είναι οι σειρές που έχουμε αγαπήσει τους τελευταίους μήνες – Δείτε video

Υπάρχουν και κάποιες που περιμένουμε...

Είτε αγαπάς τα δράματα ή τις κωμωδίες είτε σου αρέσει να παρακολουθείς τα αγαπημένα σου βιβλία να «παίζονται» στην οθόνη, αυτές οι σειρές των τελευταίων μηνών περιλαμβάνουν αγαπημένες θεματικές, εκπληκτικά κοστούμια και μεγάλα ονόματα.

Τed Lasso – Apple TV+

Η δεύτερη σεζόν αφορούσε την ψυχική υγεία του Ted (Sudeikis) και την πορεία του Nate (Nick Mohammed), που αποχώρησε από το προπονητικό team της AFC Richmond, για να αναλάβει τη West Ham United, κάτι που έκανε τη σεζόν λίγο πιο σκοτεινή.

Τα νέα επεισόδια φαίνεται να ακολουθούν μια πιο ελαφριά προσέγγιση καθώς ο Ted θέλει να έχει μια καλύτερη σχέση με την οικογένειά του, ο Nate ψάχνει να οικοδομήσει νέες (και ίσως παλιές) σχέσεις και η Rebecca (Hannah Waddingham) αναζητά απαντήσεις για το μέλλον της όσον αφορά στις σχέσεις.

Break Point - Στο Netflix

Αυτό το ντοκιμαντέρ αφιερώνει έναν χρόνο, ακολουθώντας μια ομάδα τενιστών σε όλο τον κόσμο καθώς αγωνίζονται σε περιοδείες ATP και WTA. Θα πάρεις μια γεύση από το πώς είναι να είσαι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο.

The Last of Us - Στο HBO Max

Ο Joel (Pedro Pascal) βγάζει λαθραία την Ellie (Bella Ramsey) από μια ζώνη καραντίνας και διασχίζει τη μεταποκαλυπτική Αμερική σε αυτήν τη σειρά που βασίζεται στο παιχνίδι PlayStation του 2013. Κάθε στροφή είναι γεμάτη κινδύνους, απειλές και ανθρώπους μολυσμένους από έναν θανατηφόρο μύκητα. Η σειρά γνώρισε μεγάλη επιτυχία και εξετάζεται ήδη για τα Emmy 2023.

Poker Face - Στο Cosmote Series

Το μυστήριο της δολοφονίας της Natasha Lyonne και του Rian Johnson επικεντρώνεται στον χαρακτήρα της Lyonne, μιας νομάδας που λύνει εγκλήματα χάρη στην ικανότητά της να γνωρίζει πάντα πότε κάποιος λέει ψέματα. Αντί για τη συνηθισμένη πλοκή σασπένς των μυστηρίων δολοφονίας, τα εγκλήματα συμβαίνουν νωρίς στα επεισόδια, ώστε να μπορεί να κάνεις να παρακολουθήσει την εξέλιξη της εξιχνίασης.

Daisy Jones And The Six - Στο Prime Video

Ο Riley Keough πρωταγωνιστεί σε αυτό το δράμα, βασισμένο στο μυθιστόρημα του Taylor Jenkins Reid. Ακριβώς όπως το βιβλίο, η Daisy Jones ακολουθεί ένα ροκ συγκρότημα της δεκαετίας του 1970 και όλο το δράμα και τις ίντριγκες που συνοδεύουν την άνοδό τους στη φήμη. Ενώ η ιστορία και οι χαρακτήρες είναι φανταστικοί, ο Reid άντλησε έμπνευση από το δράμα πίσω από τους Fleetwood Mac.

Extrapolations - On Apple TV+

Αυτή η σειρά διερευνά πώς οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μπορούν να επηρεάσουν κάθε πτυχή της ζωής και με ονόματα όπως η Meryl Streep, η Kit Harrington και η Gemma Chan να συμμετέχουν, είμαστε ήδη στο τρίτο επεισόδιο.

Yellowjackets: Season 2 - Cosmote Series

H νέα σεζόν αυτής της επιτυχημένης σειράς υπόσχεται μεγάλα ονόματα στο καστ, αγώνες εξουσίας και αποκαλύψεις για το ποιοι yellowjackets επιβιώνουν για να δουν τελικά την ενηλικίωση.

Beef - Στο Netflix

Όταν ο Ντάνι, ένας αποτυχημένος εργολάβος, και η Έιμι, μια αυτοδημιούργητη επιχειρηματίας, μπαίνουν σε έναν καυγά, η κόντρα τους αρχίζει να ξετυλίγει τις ζωές και τις σχέσεις τους με τους ανθρώπους γύρω τους.

The Last Thing He Told Me - Στο Apple TV+

Σε αυτή τη mini σειρά, η Χάνα πρέπει να ανακαλύψει την αλήθεια όταν ο άντρας της εξαφανίζεται και μένει μόνη με τη 16χρονη θετή της κόρη Μπέιλι.

Και κάποιες που περιμένουμε

American Born Chinese - Στις 24 Μαΐου Disney+

Μεταξύ του σχολείου και του οικογενειακού του δράματος, ο Jin Wang (Ben Wang) έχει μια περίπλοκη ζωή. Αλλά τα πράγματα πρόκειται να γίνουν ακόμη πιο περίπλοκα όταν ο Τζιν συναντά έναν νέο μαθητή την πρώτη μέρα του σχολείου και βρίσκεται στη μέση μιας μάχης μεταξύ κινεζικών μυθολογικών θεών. Στη σειρά συμμετέχουν επίσης οι ηθοποιοί Michelle Yeoh και Lucy Liu.

Secret Invasion - Στις 21 Ιουνίου Disney+

Οι Skrull έχουν εισβάλει σε κάθε ισχυρή βιομηχανία στον κόσμο με αποστολή τους να θέσουν ένα τέλος στην προστασία της γης πριν καν καταλάβει κανείς τι έρχεται.

All the Light We Cannot See - Στο Netflix 2 Νοεμβρίου

Βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο, «All The Light We Cannot See», η ιστορία ακολουθεί δύο εφήβους σε αντίπαλες πλευρές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η Marie-Laure Leblanc είναι μια τυφλή Γαλλίδα που ζει με τον θείο της στην ακτή, ενώ ο νεαρός Werner Pfennig αναγκάζεται να ενταχθεί στη ναζιστική νεολαία στη Γερμανία. Καθώς μεγαλώνουν αντιμετωπίζοντας προσωπικούς αγώνες και πολέμους, οι δρόμοι τους διασταυρώνονται με τους πιο απροσδόκητους τρόπους.







