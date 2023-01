Τι είναι τα μωρά "nepo" που ζουν ανάμεσά μας 

Το τελευταίο διάστημα γίνεται πολύ συζήτηση στο διαδίκτυο για τα τα μωρά "nepo", τα οποία «φιγουράρουν» κυρίως στις στήλες lifestyle.

Ο όρος προέρχεται από το nepotism (νεποτισμό) και αποδίδεται στα προνομιούχα μωρά (και παιδιά) των πλούσιων και διασήμων του Χόλυγουντ και του χώρου του δημόσιου θεάματος γενικώς.

Ουσιαστικά, τα μωρά του νεποτισμού, (nepo babies για συντομία) είναι μία «ταμπέλα» για τα παιδιά που έχουν την τύχη (ή την ατυχία) να έχουν πλούσιους και διάσημους γονείς - επομένως και τα «μέσα» για να κάνουν καριέρα πάνω στο οικογενειακό όνομα - ακόμα και αν δεν έχουν τα προσόντα.

Τρανταχτά παραδείγματα των σύγχρονων nepo babies είναι η Lily-Rose Depp (κεντρική φωτό - κόρη του Johnny Depp και της Γαλλίδας τραγουδίστριας Vanessa Paradis), η Lourdes Leon, κόρη της Madonna και ο Brooklyn Beckham, γιος του David και της Victoria Beckham.

What is a 'nepo baby', and what do celebrities have to say about being labelled one? https://t.co/T3lA6ie3Or