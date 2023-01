Cher: Αποκαλεί τον αρραβωνιαστικό της... «daddy» - Η 76χρονη τραγουδίστρια είναι ερωτευμένη

H Cher αρραβωνιάστηκε και θέλει να το μάθει όλος ο κόσμος. Η διάσημη τραγουδίστρια είναι ερωτευμένη και δεν το κρύβει.

Σε νέα φωτογραφία που δημοσίευσε, ο αρραβωνιαστικός της, Alexander Edwards, τη φιλάει και η ίδια δείχνει το διαμαντένιο δαχτυλίδι της.

Η 76χρονη Cher έγραψε στην ανάρτησή της: «Καλή χρονιά μπαμπάκα!».

This should Send you Haters to The Part in Wizzard of OZ…WHEN DOROTHY THREW WATER ON THE wicked Witch & Melted her. pic.twitter.com/VDqYtoNHAG