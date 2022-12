H Lily Allen υπερασπίζεται τα «nepo babies» - Η βιομηχανία του θεάματος προκαλεί παιδικά τραύματα

Η μουσικός και ηθοποιός Λίλι Άλεν υπερασπίστηκε τα «nepo babies» - όρος για τα παιδιά με διάσημους γονείς - και κατηγόρησε τη βιομηχανία του θεάματος ότι προκαλεί «παιδικά τραύματα» λόγω της εχθρικής στάσης που τηρούν προς τους εργαζόμενους γονείς.

«Τα nepo babies για τα οποία θα πρέπει να ανησυχείτε είναι αυτά που εργάζονται σε νομικές εταιρείες, αυτά που εργάζονται σε τράπεζες και αυτά που εργάζονται στην πολιτική, αν μιλάμε για συνέπειες στον πραγματικό κόσμο και τα οποία κλέβουν ευκαιρίες από άλλους ανθρώπους», έγραψε η Άλεν στο Twitter. «ΑΛΛΑ αυτό δεν με αφορά».

Look, I seem to have riled people up with my comments about nepo babies. I am nearly 40 years of age and am more than happy, in fact I think it’s important to disclose what a privileged upbringing I’ve had and how that has created so many opportunities for me,