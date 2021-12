Τα live στο The Voice of Greece ξεκινούν αυτό το Σαββατοκύριακο 11-12/12 και βρισκόμαστε πια πολύ κοντά στην ανάδειξη της καλύτερης φωνής στην Ελλάδα!



Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Πάνος Μουζουράκης, η Έλενα Παπαρίζου και ο Σάκης Ρουβάς έχουν βάλει τα δυνατά τους ώστε οι ερμηνευτές που θα περάσουν στον ημιτελικό να προέρχονται από τη δική τους ομάδα. Ο Γιώργος Λιανός υποδέχεται στη σκηνή του The Voice of Greece τους διαγωνιζόμενους και στέκεται δίπλα τους στην πιο κρίσιμη ώρα!



Κάθε coach έχει στην ομάδα του 8 τραγουδιστές τους οποίους θα απολαύσουμε ξανά σε μουσικές μονομαχίες. Στη φάση των Cross Battles τα ζευγάρια που ανεβαίνουν στη σκηνή προέκυψαν από κλήρωση και δεν προέρχονται από την ίδια ομάδα. Κάθε διαγωνιζόμενος ερμηνεύει διαφορετικό τραγούδι. Ποιοι θα καταφέρουν να πάρουν το εισιτήριο για τον ημιτελικό; Η απόφαση ανήκει αποκλειστικά στο τηλεοπτικό κοινό!



Οι μουσικές εκπλήξεις δε σταματούν αφού στα Live Cross Battles θα δούμε τους coaches on stage να μας χαρίζουν συγκλονιστικές, ερμηνευτικές στιγμές!



Το Σάββατο 11/12 στη σκηνή του The Voice of Greece θα ανέβει ο Πάνος Μουζουράκης για να παρουσιάσει σε πρώτη μετάδοση το νέο του τραγούδι με τίτλο «Έπαθα Αγάπη» σε μουσική Θέμη Καραμουρατιδη και στίχους Γεράσιμου Ευαγγελάτου ενώ θα ερμηνεύσει και το «She-Αυτή» (μουσική: Charles Aznavour, Herbert Kretzmer/πρώτη ερμηνεία Charles Aznavour/δεύτερη ερμηνεία Elvis Costello) σε ελληνικούς στοίχους που έχει γράψει ο ίδιος!



Τη μοναδική της ερμηνεία θα μας χαρίσει και η Έλενα Παπαρίζου την οποία θα απολαύσουμε σε δύο τραγούδια που συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο της άλμπουμ με τίτλο «Αποχρώσεις». Η coach θα ερμηνεύσει το «Αδιέξοδο» (μουσική-στίχοι: Arcade- Μπάμπης Σάμης) και το «Μία σταγόνα αμαρτία» (μουσική: Arcade, στίχοι: Νίκη Παπαθεοχάρη. Τα τραγούδια και των δύο coaches κυκλοφορούν από την Minos EMI, a Universal Music Company.

Δείτε το τρέιλερ:

Η Βάλια Χατζηθεοδώρου θα βρίσκεται στο Social Media Room μεταφέροντάς μας το κλίμα από τα social ενώ μοιράζεται την αγωνία αλλά και τη χαρά των διαγωνιζόμενων!



Η φάση των Live Cross Battles συνεχίζεται και την Κυριακή 12/12 με μεγάλες εκπλήξεις και συγκλονιστικές ερμηνείες!



THE VOICE OF GREECE – LIVE -το Σάββατοκύριακο 11 και 12 Δεκεμβρίου, στις 21:00

