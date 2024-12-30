Στον ΣΚΑΪ υποδεχόμαστε τη νέα χρονιά με την πιο αγαπημένη παρέα της ελληνικής τηλεόρασης! Την Παραμονή Πρωτοχρονιάς στις 21.00, κάνουμε ποδαρικό στο 2025 με ένα special και αρκετά ανατρεπτικό και λαμπερό επεισόδιο του «The Voice of Greece»!

Ο μοναδικός Γιώργος Καπουτζίδης καλωσορίζει τους αγαπημένους coaches, Πάνο Μουζουράκη, Χρήστο Μάστορα, Γιώργο Μαζωνάκη, Έλενα Παπαρίζου, και όλοι μαζί ζούμε την εμπειρία μιας Special Blind Audition με φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Δεκατρείς πολύ ταλαντούχοι και αγαπημένοι μας άνθρωποι, από όλους τους χώρους, όχι όμως από αυτόν του τραγουδιού, προσπαθούν να γυρίσουν τις τέσσερις καρέκλες:

Ο παρουσιαστής Γρηγόρης Αρναούτογλου, η αθλητικογράφος Λίλα Κουντουριώτη, η Ολυμπιονίκης Βούλα Πατουλίδου, ο παρουσιαστής Θέμης Γεωργαντάς, ο Ολυμπιονίκης Λευτέρης Πετρούνιας, ο εικαστικός- ηθοποιός Άγγελος Παπαδημητρίου, ο παρουσιαστής Ευτύχης Μπλέτσας, η παρουσιάστρια Κατερίνα Καραβάτου, η artist manager Έλενα Χριστοπούλου, ο ηθοποιός Αργύρης Αγγέλου, η ηθοποιός- παρουσιάστρια Κατερίνα Ζαρίφη, ο ηθοποιός- σκηνοθέτης Θοδωρής Αθερίδης και η ηθοποιός Άννα Κουτσαφτίκη.

Ποιοι θα πείσουν τους coaches πως αξίζει να τους διεκδικήσουν στην ομάδα τους και ποιοι θα τους αφήσουν... άφωνους; Ποιος από τους coaches θα πατήσει περισσότερο το button του block και ποιος θα ανακηρυχθεί νικητής της βραδιάς;

Το party δεν σταματά! Μετά την αλλαγή του χρόνου, απολαμβάνουμε τον Πάνο Μουζουράκη, την Έλενα Παπαρίζου, τον Χρήστο Μάστορα με τις ΜΕΛΙSSES σε τρεις μοναδικές εμφανίσεις στη σκηνή του πιο δημοφιλούς μουσικού διαγωνισμού!

Καλωσορίζουμε το 2025 με την πιο αγαπημένη παρέα της ελληνικής τηλεόρασης και τους εκλεκτούς καλεσμένους, με πολύ τραγούδι, κέφι, γέλιο, εορταστική διάθεση και το πιο σημαντικό: θετική ενέργεια! Είστε όλοι καλεσμένοι!

Καλή χρονιά!

Δείτε το trailer:

«THE VOICE OF GREECE»

Την Παραμονή Πρωτοχρονιάς στις 21.00, στον ΣΚΑΪ!

#TheVoiceGR

https://www.facebook.com/TheVoiceofGreece/

https://www.instagram.com/TheVoiceofGreece/

https://x.com/TheVoiceofGR

https://www.tiktok.com/@thevoiceofgr



Πηγή: skai.gr

