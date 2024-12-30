Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Τα ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας» στο «Prime Time» του ΣΚΑΪ με την Έλλη Κασόλη

Απόψε στις 21.00 και κάθε Δευτέρα, στον ΣΚΑΪ

Prime Time

Απόψε στις 21.00, η Έλλη Κασόλη και η κάμερα του Prime Time θα βρεθούν στην Κάτω Ιταλία, στα ελληνόφωνα χωριά. Στα χωριά, όπως το Γκαλιτσιανό και η Στερνατία, όπου η ιστορία συναντά την παράδοση και οι εναπομείναντες πληθυσμοί των ελληνικών αποικιών της αρχαιότητας μιλούν ακόμη την αρχαία διάλεκτο των Γρεκάνων.

Δείτε το trailer

Το Prime Time φέρνει στο φως προσωπικές ιστορίες ανθρώπων που κρατούν ζωντανές τις παραδόσεις μέσα από τη μουσική, τις διαλέκτους και την καθημερινότητά τους. Ο πολιτιστικός πλούτος αυτών των περιοχών αναδεικνύεται μέσα από τη διατήρηση της γκρεκάνικης γλώσσας, τα παραδοσιακά τραγούδια, τη ζεστή φιλοξενία, τις εικόνες με γλέντια στην πλατεία που θυμίζουν Ελλάδα.

Prime time

Ένα οδοιπορικό για τη γλώσσα, την παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά ενός λαού που δεν ξεχνά ποτέ τις ρίζες του στο Prime Time με την Έλλη Κασόλη, απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Prime time

Prime time

Prime time

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Prime Time ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ τηλεόραση SkaitvGR ΣΚΑΪ TV
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
73 0 Bookmark