Good Job Nicky: Η Eurovision, οι κρίσεις πανικού και το πρόβλημα με την ψευδοδυφαγία

Το να είσαι ο μικρότερος γιος του Γιάννη Πάριου και με τον αδερφό σου, Χάρη Βαρθακούρη πετυχημένο συνθέτη και τραγουδιστή επίσης, δεν είναι μια εύκολη πίστα να ξεπεράσεις. Ίσως γι’ αυτό και ο μικρός γιος του Γιάννη Πάριου με τη Σοφία Αλιμπέρτη, Νικόλας Βαρθακούρης, aka Good Job Nicky ναι μεν ασχολήθηκε με τη μουσική αλλά αλλιώς.

«Από τα 9 μου μέχρι και σήμερα, στα 29 μου έχω μπουντρουμιαστεί στο στούντιο. Δεν απέφευγα την ελληνική μουσική, απλά επέλεξα άλλη. Σαν οικογένεια την έχουμε καλύψει την ελληνική. Για να καταλάβεις τον εαυτό σου στην τέχνη, πρέπει να βουτήξεις σε όλα τα είδη μουσικής. Στο εξωτερικό έχει πολύ ανταγωνισμό, αλλά και στην Ελλάδα έχουμε πολλά ταλέντα. Νιώθω ότι έχω ανοίξει έναν δρόμο» είπε αρχικά ο ταλαντούχος Νικόλας καλεσμένος στους Weekenders και συνέχισε:

«Είμαι κατά της διασκευής, γιατί πρώτα πρέπει να εξερευνήσεις τι σημαίνεις εσύ για σένα. Κάνω και παραγωγή σε άλλους καλλιτέχνες τα δύο αυτά χρόνια που έχω εξαφανιστεί. Έχουμε δηλώσει φέτος συμμετοχή στη Eurovision με τη Μαριλένα και με βλέπω νικητή. Το Good Job Nicky βγήκε την περίοδο που περνούσα κρίσεις πανικού. Ήθελα να πω στον εαυτό μου ότι κάνεις καλή δουλειά»

Ενώ όταν ρωτήθηκε για το πρόβλημα που αντιμετώπισε με την υγεία του και οδήγησε στο να χάσει πολύ βάρος απάντησε:

«Είμαι πλέον μια χαρά, είχα χάσει πολλά κιλά και ήταν μεγάλη ταλαιπωρία. Ουσιαστικά, είναι ο φόβος της κατάποσης. Υπάρχει η ψευδοδυσφαγία και η δυσφαγία που έχουν ακριβώς τα ίδια συμπτώματα, δεν μπορείς να καταπιείς φαγητό. Ήταν τραγικό, δεν μπορούσα να καταπιώ ούτε πουρέ. Είχα φτάσει 63 κιλά. Στην περίπτωσή μου, η ψευδοδυσφαγία ήταν πιο πολύ ψυχολογικό»

