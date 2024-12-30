Είναι δεδομένο ότι όπου εμφανίζεται ο «πλανητάρχης» γίνεται χαμός. Ο Τάσος Μπουγάς βρέθηκε στην Αυστραλία, ο οποίος πραγματοποιεί σειρά από συναυλίες σε διάφορες περιοχές της χώρας, με αφορμή την περίοδο των Χριστουγέννων.

Ο τραγουδιστής, γνωστός και με το παρατσούκλι «πλανητάρχης», εμφανίστηκε στο κέντρο εκδηλώσεων «The Grand Vaudeville», το οποίο γέμισε από Έλληνες -και όχι μόνο- που έτρεξαν να ακούσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του λαϊκού τραγουδιστή.

Το βίντεο αποτυπώνει το αποκορύφωμα της βραδιάς, με μια θαυμάστριά του να του σκίζει το πουκάμισο επί σκηνής και ο ίδιος να συνεχίζει ατάραχος το τραγούδι. Γνωρίζει από εκδηλώσεις λατρείας ο καλλιτέχνης…

