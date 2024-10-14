The Voice of Greece: Η επιστροφή του μουσικού διαγωνισμού κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης!

Την πιο θερμή υποδοχή επιφύλασσε το τηλεοπτικό κοινό για την πρεμιέρα του «The Voice of Greece», που επέστρεψε το Σάββατο 12 Οκτωβρίου για τη 10η και πιο ανανεωμένη σεζόν του, στον ΣΚΑΪ!

Με τον Γιώργο Καπουτζίδη να κρατάει και πάλι τα ηνία της παρουσίασης και να «κεντάει» με τις ατάκες και το χιούμορ του, τον Πάνο Μουζουράκη, τον Χρήστο Μάστορα, τον Γιώργο Μαζωνάκη και την Έλενα Παπαρίζου σε ρόλο coaches με «εκρηκτική» χημεία μεταξύ τους, και με τους υποψήφιους διαγωνιζόμενους να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό, ο μουσικός διαγωνισμός κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης!

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Nielsen, το «The Voice of Greece» τερμάτισε πρώτο στο σύνολο κοινού, στη ζώνη μετάδοσης του, με 24,3% και πρώτο στο δυναμικό κοινό με 22,1%. 2.218.148 τηλεθεατές παρακολούθησαν το πρόγραμμα για τουλάχιστον 1’.

Το ψυχαγωγικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλη την οικογένεια συγκέντρωσε το ενδιαφέρον και επιμέρους κοινών, όπως αποτυπώνεται στους πίνακες τηλεθέασης. Μεταξύ αυτών, στις γυναίκες 18-24 38,6% και στους άνδρες 18-24 27,2%. Ακόμα, το hashtag #TheVoiceGR βρέθηκε στις πρώτες θέσεις του Χ, με τους τηλεθεατές να σχολιάζουν ενεργά την επιστροφή του αγαπημένου μουσικού διαγωνισμού και του Γιώργου Καπουτζίδη, τη χημεία των τεσσάρων coaches, καθώς και τους υποψήφιους διαγωνιζόμενους που επιθυμούν μία θέση στη μουσική βιομηχανία.

«THE VOICE OF GREECE»

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

#TheVoiceGR

Πηγή: skai.gr

