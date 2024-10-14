Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Με τους κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες Πάνο Μουζουράκη, Χρήστο Μάστορα, Γιώργο Μαζωνάκη και Έλενα Παπαρίζου στις καρέκλες των κριτών και με παρουσιαστή τον Γιώργο Καπουτζίδη, το «The Voice of Greece» ξεκίνησε με μια εκρηκτική πρεμιέρα.

Το πάθος, το ταλέντο και η συγκίνηση συναντήθηκαν στην πρεμιέρα της 10ης σεζόν του «The Voice of Greece». Οι κριτές και οι διαγωνιζόμενοι μας ταξίδεψαν σε έναν κόσμο γεμάτο μουσική και συναισθήματα.

5 highlights από την πρεμιέρα του “The Voice of Greece” - Oι cοaches τραγούδησαν μαζί με τους διαγωνιζόμενους για να τους διεκδικήσουν

Ο Χρήστος Μάστορας ερμηνεύει «Please Forgive Me» από Bryan Adams για να διεκδικήσει την Mary από τον Πάνο Μουζουράκη

Η Έλενα Παπαρίζου αποδέχθηκε το challenge του Νik και τραγούδησαν μαζί το My Number One



Οι αγαπημένοι coaches δεν δίστασαν να ανέβουν στη σκηνή και να τραγουδήσουν μαζί με τους διαγωνιζόμενους, σε μια προσπάθεια να τους κερδίσουν για την ομάδα τους.

Μια υπέροχη έκπληξη για τον διαγωνιζόμενο Χρήστο αφού επέλεξε να ενταχθεί στην ομάδα του Μάστορα

Η Αλεξία βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μουσικής αναμέτρησης μεταξύ της Έλενας Παπαρίζου και του Γιώργου Μαζωνάκη



Ο Χρήστος Μάστορας και ο Πάνος Μουζουράκης δίνουν ένα ξεκαρδιστικό ακαπέλα σόου για τα... μάτια ενός διαγωνιζόμενου

Οι μάχες μόλις ξεκίνησαν! Ποιοι διαγωνιζόμενοι θα καταφέρουν να πείσουν τους coaches;

Συντονιστείτε το Σάββατο 19 Οκτωβρίου στις 21:00 στον ΣΚΑΪ!

Πηγή: skai.gr

