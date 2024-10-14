Λίτσα Πατέρα: Η Σκορδά αποκάλυψε πως υπέγραψε τελικά το συμβόλαιο με τον Ant1 για έναν χρόνο

Τι θα γίνει τελικά με τη Λίτσα Πατέρα και τον Ant1 που μετά από 30 και χρόνια βρέθηκαν ξαφνικά να βλέπουν τις σχέσεις τους στην κόψη του ξυραφιού;

Η αρχή έγινε στην περσινή σεζόν, την πρώτη μετά από την αρχή της συνεργασίας τους που η γνωστή αστρολόγος είδε την ενότητά της να «εξοστρακίζεται» από την πρωινή εκπομπή του καναλιού.

Συνέχισε βέβαια να βγαίνει κανονικά στην περσινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου, δηλαδή στην Μπέττυ Μαγγίρα και το «I Love Σουκου» της. Φεύγοντας όμως και εκείνη από το κανάλι η Λίτσα Πατέρα έμεινε στον αέρα για πρώτη φορά μετά από τα τόσα χρόνια της άψογης συνεργασίας της με τον σταθμό.

Πολλά ακούστηκαν και γράφτηκαν όλο αυτό το διάστημα και σύμφωνα με τη Φαίη Σκορδά και το προσωπικό της ρεπορτάζ που μετέδωσε στη δική της εκπομπή Buongiorno, βγήκε λευκός καπνός και η συμφωνία έκλεισε.

«Θέλω να πω κι εγώ μια πληροφορία που έχω για τη Λίτσα Πατέρα, δεν την έχω επιβεβαιώσει αλλά η πηγή μου είναι καλή, γιατί έχουν ακουστεί πολλά και για ένα συμβόλαιο που δεν έχει υπογραφεί» είπε αρχικά η παρουσιάστρια που η ίδια η Λίτσα Πατέρα έχει χαρακτηρίσει «κόρη» της και συνέχισε:

«Αυτό που γνωρίζω είναι ότι έχουν υπογράψει το συμβόλαιο. Είναι μονοετές. Θα συνεχίσει κάνοντας αυτή την εκπομπή που ούτως ή άλλως είχε συζητηθεί, σε μια πλατφόρμα, διαδικτυακά. Στο Plus. Υπήρχε ένα θέμα στο συμβόλαιο σχετικά με το αν θα μπορεί να εμφανίζεται σε εκπομπές, να κάνει το δικό της περιοδικό, τα δικά της θέματα τέλος πάντων, αν θα έπρεπε να είναι ελεγχόμενα από τον Ant1 και εν τέλει τα βρήκανε σε αυτή την παράγραφο στο συμβόλαιο, κάνανε πίσω από την πλευρά του Ant1, αυτό γνωρίζω, βρέθηκε η χρυσή τομή και είναι ευχαριστημένη και η κυρία Πατέρα και τέλος καλό όλα καλά»

