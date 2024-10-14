Πρεμιέρα με ανοικτές παραστάσεις στο Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο του Ιδρύματος Ευγενίδου

Πρεμιέρα των 2 νέων του προβολών στο Πλανητάριο έχει την Τρίτη, 15 Οκτωβρίου το Ίδρυμα Ευγενίδου

18:30: Ο Κρούμκα στους Πλανήτες

Ο αγαπημένος μας φίλος, ο Κρούμκα, επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια για ηλικίες 5+. Μαζί με τον φίλο του τον Κίπι, θα μάθουν για το Διάστημα και θα εξερευνήσουν τους πλανήτες του Ηλιακού μας συστήματος.

19:30: Πέρα από τη Γη

Μια συναρπαστική περιπέτεια στο Ηλιακό μας σύστημα, για ηλικίες 10+. Εξερευνήστε μακρινούς πλανήτες, δορυφόρους και αστεροειδείς, σε ένα συναρπαστικό ταξίδι που θα σας αφήσει άφωνους!

Μετά τις προβολές, θα ακολουθήσει παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού με τηλεσκόπια, από την Ελληνική Ερασιτεχνική Αστρονομική Ένωση, όπου μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν τα αστέρια και τους πλανήτες.

Η εκδήλωση είναι δωρεάν και ανοιχτή για το κοινό.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τα ταμεία ανοίγουν στις 16:30 για την παραλαβή των προσκλήσεων.

