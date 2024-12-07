Το «The Voice of Greece» από απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, περνάει στη συναρπαστική φάση των Knockouts και επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις!

Πλέον, τα πράγματα για τους coaches δεν είναι και τόσο εύκολα... Έχοντας στις ομάδες τους από 38 εξαιρετικές φωνές, προσκαλούν αγαπημένους φίλους και συνεργάτες ως guest coaches για να τους βοηθήσουν στην ανάθεση των τραγουδιών και την προετοιμασία. Ο Πάνος Μουζουράκης υποδέχεται τη Μαρίνα Σπανού, ο Χρήστος Μάστορας έχει στο πλάι του τον Αναστάσιο Ράμμο, ο Γιώργος Μαζωνάκης προσκαλεί τον Apon και η Έλενα Παπαρίζου τον Στέλιο Διονυσίου.

Στο πρώτο επεισόδιο των Knockouts, οι διαγωνιζόμενοι ανεβαίνουν στη σκηνή του #TheVoiceGR και ερμηνεύουν τραγούδια, που αναδεικνύουν τις φωνητικές τους ικανότητες. Μάλιστα, κάποιοι coaches δε διστάζουν να «κλέψουν» τις πρώτες φωνές από αντίπαλες ομάδες.

Ακόμα, ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο Apon μας χαρίζουν φανταστικές ερμηνείες, μέσα από ένα μοναδικό ντουέτο στη σκηνή του «The Voice of Greece», τραγουδώντας το «Παιδί της νύχτας», σε επανεκτέλεση με στίχους του Apon, το «Βοριάς» και το «Λεωφόρος της αγάπης».

Πηγή: skai.gr

