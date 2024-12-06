Δούκισσα Νομικού: «Δεν μου έχει λείψει η τηλεόραση, νομίζω πως έχει ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος»

Η Δούκισσα Νομικού δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον χώρο της μόδας και της ομορφιάς λανσάροντας τη δική της σειρά κοσμημάτων αλλά και το δικό της άρωμα και πλέον απολαμβάνει και το μεγάλωμα των παιδιών της μακριά από το άγχος της τηλεόρασης.

Πρόσφατα έκανε και μια μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της και στο χρώμα των μαλλιών της που ξάφνιασε, όπως λέει η ίδια, ακόμα και τα παιδιά της:

«Το σκεφτόμουν τον τελευταίο καιρό, έγινε μέσα σε μία στιγμή. Μου αρέσει. Δεν είμαι γεννημένη ξανθιά, επομένως δεν ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Βέβαια, ο κόσμος ξαφνιάστηκε πάρα πολύ, όπως και τα παιδιά μου αλλά νομίζω ότι τους αρέσει» είπε αρχικά η Δούκισσα Νομικού για την αλλαγή στο look της και στο χρώμα των μαλλιών της μετά από πολυετή παραμονή στο ξανθό.

«Δεν μου έχει λείψει η τηλεόραση, νομίζω πως έχει ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος. Αν ήταν κάτι τελείως διαφορετικό, καινούριο και για μένα, που όλο το περιβάλλον να με έκανε να αισθανθώ όμορφα και να ένιωθα εμπιστοσύνη, μπορεί και να το τολμούσα.

Γίνονται τα ίδια πράγματα πάνω-κάτω. Τα περισσότερα τα έχω κάνει και από τα βραδινά shows. Αν ήταν κάτι καινούριο, διαφορετικό και φρέσκο, ίσως και να το τολμούσα» είπε η Δούκισσα για την τηλεόραση και την αποχή της από αυτήν και στη συνέχεια αποκάλυψε το πώς είναι ως μαμά:

«Προσπαθώ να είμαι αυστηρή με τα παιδιά μου αλλά νομίζω ότι με τουμπάρουν. Η μητρότητα είναι ένας ρόλος που με συγκινεί καθημερινά, όταν τα βλέπω να μεγαλώνουν. Είναι τα αγγελούδια μου».

