Το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ του Τζουζέπε Τορνατόρε για τον θρυλικό Ιταλό συνθέτη μουσικής για κινηματογραφικά έργα, Ένιο Μορικόνε κυκλοφόρησε πριν από την πρεμιέρα του σε επιλεγμένους κινηματογράφους των ΗΠΑ στις 9 Φεβρουαρίου 2024.

Η ταινία με τίτλο «Ennio» παρακολουθεί την καριέρα του Μορικόνε από τα πρώτα του έργα για τις ταινίες του Ιταλού σκηνοθέτη Σέρτζιο Λεόνε μέχρι το πρώτο του Όσκαρ για την ταινία του Κούεντιν Ταραντίνο το 2016 «The Hateful Eight».

Ο αείμνηστος συνθέτης, ο οποίος πέθανε το 2020 αφηγείται στο ντοκιμαντέρ τη δική του ιστορία.

Στο πορτρέτο του Μορικόνε προστίθενται συνεντεύξεις με αρκετούς από τους συνεργάτες και συγχρόνους του, όπως ο Κλιντ Ίστγουντ, ο Κουέντιν Ταραντίνο και ο Μπρους Σπρίνγκστιν. Για τον συνθέτη μιλούν επίσης οι Όλιβερ Στόουν, Χανς Ζίμερ, Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, Τζόαν Μπαέζ και άλλοι.

Οι Μορικόνε και Τορνατόρε είχαν μια μακρά ιστορία συνεργασίας, με πρώτη την ταινία «Cinema Paradiso» του 1988. Από τότε, ο Μορικόνε συνέχισε να γράφει μουσική για όλες τις επόμενες ταινίες του Τορνατόρε, συμπεριλαμβανομένης της μουσικής για το φιλμ «Legend of 1900» του 1998 με το οποίο κέρδισε Χρυσή Σφαίρα.

Η ταινία που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας τον Ιούλιο του 2021,προτού η Music Box Films αποκτήσει τα δικαιώματα διανομής στις ΗΠΑ τον περασμένο Νοέμβριο έχει ήδη αποσπάσει θετικά σχόλια από τους κριτικούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

