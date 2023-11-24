Η εκπομπή «The Break», με τη Βάσω Λασκαράκη, έρχεται και αυτή την Κυριακή 26 Νοεμβρίου στις 15.10, στον ΣΚΑΪ, με ωραίες συζητήσεις, πρωτότυπες στήλες, celebrities της εγχώριας, κοσμικά event και δημοσιογραφικά αφιερώματα.

Δείτε το τρέιλερ

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου παραδίδει μαθήματα τηλεόρασης στη Βάσω, εξηγεί γιατί μία εκπομπή σαν τον «Όμορφο Κόσμο το πρωί» έχει θέση στην πρωινή ζώνη κι αποκαλύπτει ότι η ζωή του θα γίνει ντοκιμαντέρ.

Ο Στέλιος Κουδουνάρης δίνει στιλιστικές συμβουλές για την εορταστική περίοδο, σχολιάζει τους κριτές και τις παρουσιάστριες του «My Style Rocks» και διηγείται την ιστορία ενός οδηγού ταξί που τον συγκίνησε.

We are family με τον Δημήτρη Παπανικολάου, τη σύζυγο του, Έλια και την κόρη τους, Άρια που διαγνώστηκε με αυτιστική διαταραχή σε ηλικία τριών ετών, σε μια οικογενειακή συνέντευξη που «διδάσκει» αγάπη.

Τέλος, ο Δημήτρης Μακρυνιώτης φτιάχνει πανεύκολο αμερικάνικο cheesecake με φράουλες και οι celebrities που βρέθηκαν στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «The Humans» αποκαλύπτουν την πιο άβολη στιγμή τους σε οικογενειακό τραπέζι.

Αυτή η εκπομπή δεν θα θέλεις να πάει σε break!

#TheBreak

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.