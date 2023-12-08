Ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα με το Happy Traveller, βρίσκονται στις Φιλιππίνες σε ένα εντυπωσιακό ταξίδι το οποίο ολοκληρώνεται το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου στις 16.40, στον ΣΚΑΪ.

Οι ταξιδιώτες μας επισκέπτονται την πόλη Cebu στα ανατολικά της χώρας και εξερευνούν το ιστορικό κέντρο, τη χαοτική αγορά και μια ιδιαίτερα φιλόξενη γειτονιά. Μπαίνουν σε καραβάκι και πηγαίνουν στο νησί Bohol όπου θαυμάζουν τα μικροσκοπικά μαϊμουδάκια Tarsier και τους διάσημους λόφους σοκολάτας για τους οποίους μαθαίνουν γιατί λέγονται έτσι.

Ένα ξεχωριστό ταξίδι στις Φιλιππίνες, που άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στους ταξιδιώτες του ΣΚΑΪ, ολοκληρώνεται αυτό το Σάββατο στις 16.40.

