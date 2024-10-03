Λογαριασμός
Tempting Fortune: Ο πειρασμός των 15.000 ευρώ ρίχνει λάδι στη φωτιά  - Δείτε trailer

Απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη

Tempting Fortune

Οι συνθήκες πεζοπορίας για τους ταξιδιώτες είναι δύσκολες – από ανελέητο ήλιο σε καταρρακτώδη βροχή. Ακόμη πιο δύσκολη όμως, είναι η συμβίωση – οι επιλογές κάποιων, η σπατάλη χρημάτων, η στρατηγική, οι συμμαχίες έρχονται να προστεθούν στην ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα.

Δείτε το trailer:

Η αποκάλυψη του Γιάννη Τσιμιτσέλη ότι ένα μεγάλο ποσό λείπει από το ταμείο και ότι ξοδεύτηκε σε κρυφό πειρασμό είναι η αφορμή για νέους καβγάδες. Η Αλεξάνδρα, που έχει αγοράσει ένα ρολόι αξίας 15.000 ευρώ δεν το αποκαλύπτει στους υπόλοιπους. Είναι η στρατηγική της και θα το τραβήξει όσο μπορεί. Έχει όμως ρίξει το σπίρτο και η φωτιά φουντώνει…

tempting fortune

Ένας άλλος κρυφός πειρασμός προς τη Ρούλα να δει τα παιδιά της να παραλαμβάνουν τα χρήματα που τους έστειλε, την κάνουν να λυγίσει. Θα λειτουργήσει και πάλι το ένστικτο της μάνας;

tempting fortune

Στη συνάντηση με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, ο Χρήστος, ο Αναστάσης και ο Dee εκφράζουν την απογοήτευσή τους για τις κινήσεις κάποιων συμπαικτών τους, προκαλώντας την αντίδραση των τελευταίων…

tempting fortune

Το παιχνίδι του αποψινού επεισοδίου είναι διασκεδαστικό και το έπαθλο ιδιαίτερα απολαυστικό: μία ολόκληρη πίτσα. Ποιος θα είναι ο νικητής και ποιοι άλλοι θα αγοράσουν;

tempting fortune

Τέλος, ο Γιάννης αμφιταλαντεύεται αν θα πρέπει να αγοράσει τον δικό του μυστικό πειρασμό, που είναι και τριπλός!

 

TEMPTING FORTUNE

Καθημερινά στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

 

#TemptingFortuneGR

 

