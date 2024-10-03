Αποτελούν κατά παράδοση από τους πιο δύσκολους κριτές καθώς θέλουν το καλύτερο για τα παιδιά τους. Ο λόγος για τα… πεθερικά! Αυτό είναι και το θέμα που πρέπει να φέρουν σήμερα οι διαγωνιζόμενες με τα looks τους στην πασαρέλα του My Style Rocks - «Συνάντηση με τα πεθερικά»!

Δείτε το trailer:

Η Μαρία Παπαγρηγορίου έκανε εχθές μία δυναμική είσοδο, παίρνοντας τη νίκη στην πρώτη της μέρα. Ωστόσο, η κίνησή της να αφαιρέσει βαθμό από τη Σύλια είναι κάτι που η τελευταία δεν μπορεί να ξεπεράσει. Όταν η Σύλια επαναφέρει το ζήτημα στο προσκήνιο, ο διάλογός τους δεν έχει καλή κατάληξη!

Η Κατερίνα Πεφτίτση, με αφορμή την εμφάνισή της, μοιράζεται μία προσωπική της ιστορία για το δικό της… γάμο! Η διαφωνία που ξεκίνησε εχθές με τον Στέλιο Κουδουνάρη συνεχίζεται και σήμερα με τους τόνους να ανεβαίνουν αρκετά…

MY STYLE ROCKS

Καθημερινά στις 16.30

Πηγή: skai.gr

