Tempting Fortune: Ο πιο ακριβός πειρασμός, μέχρι στιγμής, πέφτει σαν βόμβα στους ταξιδιώτες

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν πλέον χωριστεί στα δύο. Οι Tempting Five, όπως έχει ονομαστεί η μία ομάδα, βρίσκεται στο στόχαστρο των υπολοίπων για τις επιλογές τους κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Τα χρήματα που ξοδεύουν κάποιοι για μη «απαραίτητους» πειρασμούς φέρνει σε αντιπαράθεση τους παίκτες. Επιπλέον, στην έλλειψη φαγητού και τη σωματική κούραση έρχεται να προστεθεί και η έλλειψη νερού, αφού οι προμήθειες δεν τους φτάνουν. Ο καβγάς δεν αργεί να φουντώσει και τα βαριά λόγια που ανταλλάσουν εκατέρωθεν, δεν θα έχουν καλή εξέλιξη…

Δείτε το trailer

Το αποψινό παιχνίδι, που ανακοινώνει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, είναι ευχάριστο και γρήγορο αλλά απαιτεί ταχύτητα και το έπαθλο θα δώσει ανάσα ξεκούρασης στον νικητή. Και το παιχνίδι όμως, δημιουργεί εντάσεις και ειρωνείες. Κάποιοι υποστηρίζουν, ότι οι συμπαίκτες τους έχουν αφήσει στην άκρη τον αρχικό σκοπό τους και πλέον τους ενδιαφέρει μόνο η διασκέδαση και η ψυχαγωγία.

Και ενώ η Ιωάννα δεν έχει πει όλη την αλήθεια για την επικοινωνία με τους δικούς της, η Αλεξάνδρα αμφιταλαντεύεται αν θα δεχτεί τον κρυφό πειρασμό, τον πιο ακριβό μέχρι στιγμής στο παιχνίδι - ένα ρολόι μεγάλης αξίας. Υποκύπτει ή αντιστέκεται;

Στο τέλος της ημέρας, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες, ρίχνει μία βόμβα: ένα μεγάλο ποσό λείπει από το ταμείο. Πού έχει ξοδευτεί; Ποιος παίκτης υπέκυψε και σε ποιον πειρασμό; Μία νέα διαμάχη ξεκινά…





Πηγή: skai.gr

