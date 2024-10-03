Η Στρατούλα και ο Λευτέρης έχουν καταφέρει να συνεργαστούν πολύ σωστά στην κουζίνα κι έτσι οι συνταγές τους κερδίζουν. Σήμερα, θα έρθουν αντιμέτωποι με τον Δημήτρη και την κοπέλα του, τη Μαίρη. Ο Μάρκος τους υποδέχεται στην κουζίνα της Μαμάς για να αρχίσει η μαγειρική μονομαχία, ενώ ο Έκτορας περιμένει να δοκιμάσει τα πιάτα που θα ετοιμάσουν.

Για τέταρτη φορά, η Στρατούλα καθοδηγεί βήμα-βήμα τον Λευτέρη και για άλλη μια φορά ο ίδιος την παρακούει στις λεπτομέρειες. Μάλιστα, για πρώτη φορά από την αρχή της σεζόν, παίκτες παίρνουν όλα τα υλικά από την αρχή και έτσι κερδίζουν ένα επιπλέον λεπτό στον χρόνο μαγειρέματος. Θα σταθούν και αυτή τη φορά τυχεροί με τη συνταγή «Fitness μπιφτέκια με σπαράγγια, άγριο ρύζι και λαδολέμονο» ή η τύχη θα τους εγκαταλείψει;

Την πορεία τους στον διαγωνισμό θα προσπαθήσουν να σταματήσουν ο Δημήτρης και η Μαίρη. Η Μαίρη είναι λιγομίλητη, σε αντίθεση με τον Δημήτρη που μιλάει πολύ και πάρα πολύ γρήγορα. Ο ίδιος θα μπει στην κουζίνα και θα προσπαθήσει να μαγειρέψει «Pulled chicken burger με τηγανητά πατατάκια και σαλάτα ρόκα παρμεζάνα». Θα σταθεί αυτό το πιάτο αρκετό για να ανακόψουν την επιτυχημένη πορεία των αντιπάλων τους; Ο Έκτορας θα δώσει την απάντηση.

Δείτε το trailer:

«Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ»

Δευτέρα με Παρασκευή στις 15.00

