Tempting Fortune: Το ρολόι των 15.000 Ευρώ, τα έξοδα και το τσίμπημα του Σκορπιού

Συνεχίζουν την πορεία τους μέρα μέρα προς τον τελικό τους στόχο οι παίκτες του Τempting Fortune και όλο και περισσότεροι υποκύπτουν σε πειρασμούς μειώνοντας σταδιακά το ποσό λίγο λίγο ή και πολύ πολύ.

Και η αλήθεια είναι πως το να πέφτουν πάνω στον Γιάννη Τσιμιτσέλη να ψήνει σε barbeque λαχταριστό κρέας και λαχανικά ενώ οι ίδιοι τρώνε μια φορά τη μέρα και σκέτο ρύζι, το λες και πρόκληση. Ε, με τις ευλογίες όλων η Σταυρούλα υπέκυψε και πλήρωσε 500 ευρώ για να φάει με τους υπόλοιπους να την κοιτούν όσο ώρα απολάμβανε το λαχταριστό της πιάτο.

Ο ακριβότερος όμως πειρασμός ως τώρα στο παιχνίδι είναι κρυφός και τυχαίνει στην Αλεξάνδρα. Ένα ρολόι πασίγνωστης φίρμας που είναι επενδυση της προσφέρεται για 15.000 Ευρώ. Και η Αλεξάνδρα αγοράζει! Αλήθεια πώς θα αντιδράσουν οι υπόλοιποι όταν το μάθουν;

Το βράδυ που περνάει για την Ειρήνη-Glossy- Καζάκη είναι εφιαλτικό Καθώς την τσίμπησε σκορπιός! «Χθες το βράδυ με τσίμπησε ένας τεράστιος, τεράστιος, σκορπιός! Είχε μέγεθος περίπου τόσο! Με τσίμπησε τρεις φορές, σε τρία σημεία του σώματος μου. Δεν ήξερα αν θα ζήσω ή αν θα πεθάνω εδώ στη μέση του πουθενά».

«Ρώτησα σε κάποια φάση τον γιατρό, «θα πεθάνω;». Και μου λέει, «θα μάθουμε σε μισή ώρα». Αυτό ήταν το βράδυ μου! Σκορπιός είναι για σένα, παμ».

Και έρχεται νέος πειρασμός φαγητού με 5 να υποκύπτουν και να τρώνε ξοδεύοντας άλλα 3.000 Ευρώ συνολικά και εκεί ξεκινάει η μεγάλη μουρμούρα….

Και ούτε που μπορούμε να φανταστούμε πώς θα αντιδράσουν όταν μάθουν πόσα χρήματα έχουν απομείνει στο τέλος της ημέρας μετά από όσα ξοδεύτηκαν. Η μέρα ξεκίνησε με 330.300 ευρώ και κατέληξε με 312.300 Ευρώ…. Και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης τους αποκρύπτει κιόλας τα 15.000 που ξοδεύτηκαν στον κρυφό πειρασμό και τους λέει ένα μεγαλύτερο ποσό 327.300 που ήδη προκαλεί σοκ… Λίγα δευτερόλεπτα μετά διορθώνει το ποσό προς τα κάτω λέγοντας το σωστό... Ουπς.

