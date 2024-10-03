Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ελένη Χατζίδου-Ετεοκλής Παύλου: «Να ξέρετε μαλώσαμε»- «Δεν μαλώσαμε απλά, δεν σου μιλάω»

Με διαφορετικό mood σήμερα το ζευγάρι

Ελένη Χατζίδου-Ετεοκλής Παύλου: «Να ξέρετε μαλώσαμε»- «Δεν μαλώσαμε απλά, δεν σου μιλάω»

Μια άλλου είδους έναρξη έκαναν σήμερα η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου. Και καθώς σε γενικές γραμμές δεν είναι ένα ζευγάρι που κρύβει πράγματα είπαν και τι τους συμβαίνει στον αέρα της εκπομπής πριν καν ολοκληρωθούν οι τίτλοι αρχής.

Η Ελένη και ο Ετεοκλής βγήκαν στο πλατό κρατώντας μια απόσταση και στη συνέχεια εκείνος πήγε και την αγκάλιασε με την παρουσιάστρια να κάνει έναν μορφασμό.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ελένη Χατζίδου Ετεοκλής Παύλου Breakfast@star WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
66 0 Bookmark