Tempting Fortune: Ο κλειστός φάκελος προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις - Δείτε το trailer

Ο κλειστός φάκελος, που κρατούσε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στο προηγούμενο επεισόδιο του Tempting Fortune, είναι η απόλυτη ανατροπή. Κάποιοι παίκτες επέλεξαν ατομικά ενώ οι υπόλοιποι ομαδικά. Οι επιλογές αλλάζουν τα δεδομένα και φέρνουν νέες εντάσεις και διαφωνίες. Το ομαδικό πνεύμα, που επικρατούσε για λίγες ώρες, χάνεται σε λίγα λεπτά. Κάποιοι μετανιώνουν για την απόφασή τους ενώ κάποιοι αισθάνονται δικαιωμένοι, με Gogo και Σταυρούλα να έρχονται πάλι σε αντιπαράθεση.

Η Ειρήνη θέλει να ανατρέψει το κακό κλίμα που υπάρχει ανάμεσα σε εκείνη και τον Χρήστο, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Η στάση του την στεναχωρεί πολύ και μάταια προσπαθεί να τον προσεγγίσει.

Το παιχνίδι της ημέρας κρύβει εκπλήξεις, καθώς το έπαθλο είναι διπλό: μία συγκλονιστική εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη στους ταξιδιώτες αλλά και κάτι που θα ωφελήσει όλη την ομάδα.

Ο κρυφός πειρασμός προς την Όλγα θα τη βάλει στον κόσμο της υψηλής τεχνολογίας. Θα υποκύψει ή θα αντισταθεί;

