My Style Rocks: Αλλάζοντας...μορφή - Σήμερα εκτάκτως στις 15.00, στον ΣΚΑΪ - Δείτε το trailer

Νέα εντυπωσιακή σιλουέτα καλούνται να δημιουργήσουν σήμερα οι διαγωνιζόμενες χρησιμοποιώντας ρούχα των οποίων το πατρόν δημιουργεί όγκους

My Style Rocks

Μία νέα εντυπωσιακή σιλουέτα αρκετά διαφορετική από τη δική τους καλούνται να δημιουργήσουν σήμερα οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks χρησιμοποιώντας ρούχα των οποίων το πατρόν δημιουργεί όγκους. Οι βάτες, οι balloon φούστες, τα ογκώδη παπούτσια και τα εντυπωσιακά πανωφόρια βρίσκουν τη θέση τους στην πασαρέλα.

Δείτε trailer:

Η στάση της Σέβης έχει προβληματίσει τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες. Μία νέα δήλωσή της την ώρα της βαθμολόγησης στην Έλλη ανοίγει νέα αντιπαράθεση. Μπορούν τα κλάματα ορισμένων διαγωνιζόμενων να επηρεάσουν τον τρόπο που βαθμολογούν οι fashionistas;

Η Σοφία Ζαριφόπουλος καταφέρνει να συνδυάσει στο concept της το unboxing με την Jennifer Lopez και τα ραντεβού από εφαρμογή γνωριμιών. Θα αποδειχθεί καλή ιδέα;

Η βαθμολογία της Ιωάννας στην Κατερίνα Πεφτίτση δημιουργεί ερωτηματικά…

MY STYLE ROCKS

