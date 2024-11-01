Οι λάτρεις της ταινίας «Beetlejuice» («Ο Σκαθαροζούμης») θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν την έπαυλη της οικογένειας Ντιτζ. Το στοιχειωμένο σπίτι προσφέρεται μέσω Airbnb.

Η κατοικία των Deetz θα είναι ανοιχτή για δέκα τρίωρες κρατήσεις μεταξύ 16 και 27 Νοεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν να την επισκεφθούν, με κάθε επίσκεψη να ισχύει για έως και έξι άτομα.

Σύμφωνα με την αγγελία, τους επισκέπτες θα υποδεχθεί ο βοηθός της Ντίλια, θα εξερευνήσουν την κατοικία και θα μπορέσουν να κάνουν μαθήματα απόκοσμης τέχνης με την οικοδέσποινα.

Λόγω «πνευματικών δυσκολιών» είναι καλύτερα να μην διανυκτερεύσετε. Μην φοβάστε θα βρείτε να διαμείνετε κάπου κοντά, στο Πρίνστον, στο Νιου Τζέρσεϊ μέσω Airbnb, διευκρινίζεται.

Η όλη εμπειρία θα περιλαμβάνει πολλές εκκεντρικές εκπλήξεις και τρομακτικές λεπτομέρειες που θα ενθουσιάσουν τους επισκέπτες, ειδικά αν είναι σκληροπυρηνικός θαυμαστής του πρόσφατου ριμέικ της ταινίας.

Στη δεύτερη ταινία «Σκαθαροζούμης Σκαθαροζούμης» του Τιμ Μπάρτον μετά από μία αναπάντεχη οικογενειακή τραγωδία, τρεις γενιές της οικογένειας Ντιτζ επιστρέφουν στο Γουίντερ Ρίβερ.

Πηγή: skai.gr

