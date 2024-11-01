Μαρία Κορινθίου: «Εδώ είναι η κόκκινη γραμμή. Αν την περάσετε θα υπάρξουν προβληματάκια»

Για το τέλος του έγγαμου βίου τους με τον Γιάννη Αϊβάζη, μετά από 17 χρόνια, αλλά και την απόφασή τους να δουλέψουν μαζί παρά τον χωρισμό τους μίλησε η Μαρία Κορινθίου στο «Πρωινό Σουσού»

«Όποιος με ξέρει, ξέρει ότι για μένα μέσα μου ψυχικά δεν έχει αλλάξει κάτι, ούτε περίμενα την εργένικη ζωή. Έχουμε μεγαλώσει, δεν είμαστε και 20 χρονών. Μέχρι και τώρα δεν πολυβγαίνω, θέλω την ησυχία μου και την ηρεμία μου. είμαι πολύ σπιτόγατα» είπε αρχικά η Μαρία Κορινθίου και συνέχισε:

«Το να κοιμάσαι μόνη, η ασφάλεια, είναι πράγματα που πρέπει να διαχειριστείς, είναι δύσκολο. Δεν μιλάμε για 10 χρόνια, αλλά για 17. Μεγάλωσα με τον Γιάννη. Είναι μέρος της ζωής μου, είναι ο άνθρωπός μου, είναι ο άνθρωπος που μεγάλωσα μαζί, που έχουμε ζήσει τόσα πολλά μαζί, που έχουμε κάνει το Ισμηνάκι που είναι 16 χρονών πια.

Δεν έχει φύγει από τη ζωή μου ο Γιάννης. Και τώρα με τον Γιάννη μίλησα γιατί έκανα και κάτι. Εχθές στην πρόβα του ακούμπησα το πρόσωπο για πλάκα (γέλια). Χτύπησε το αυτί του. Τον πήρα τηλέφωνο να δω αν είναι όλα καλά. Με παυσίπονο κοιμήθηκε, εντάξει.

Ήθελα να πω ότι είναι κομμάτι της ζωής μου ο Γιάννης και αυτό δεν θα αλλάξει, ούτε ο ίδιος θέλει να αλλάξει. Πήραμε απόσταση σε άλλα πράγματα, σε άλλες καταστάσεις που δεν μας "εξυπηρετούσαν" πια ψυχικά. Είναι πολύ ανθρώπινο».

Πώς όμως αποφάσισαν να συνεργαστούν επαγγελματικά παρά το γεγονός ότι πλέον ο χωρισμός είναι γεγονός και δεν μένουν πια και μαζί;

«Ο λόγος που αποφασίσαμε να την κάνουμε αυτή τη δουλειά, είναι γιατί θα ήμασταν μαζί. Πολλές φορές λες κοίτα πώς τα φέρνει η ζωή με τα καρμικά και με τα σημάδια που μπορεί να δέχεσαι. Περάσαμε κάποια στιγμή από τη διαδικασία να πούμε ώπα τώρα τι κάνουμε με τη δουλειά που έχουμε να κάνουμε μαζί; Δεν μπήκαμε στο σκεπτικό ότι δεν θα την κάνουμε γιατί έχουνε να πούνε ή επειδή θα πούνε ότι είναι διαφημιστικό κόλπο» λέει η ίδια και συνεχίζει:

«Ήμουν σίγουρη ότι θα ειπωθεί. Κάποια στιγμή πήρα θέση για να βάλω τα όριά μου. Είναι οικογένεια και έχω ένα παιδί. Πρέπει να βάζουμε τα όριά μας. Φυσικά, μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε, αλλά εδώ είναι η κόκκινη γραμμή που αν την περάσετε, θα υπάρχουν προβληματάκια».

Ενώ φυσικά αναφέρθηκε και στην κόρη τους την Ισμήνη που πια σε δύο χρόνια θα τελειώσει το σχολείο. Η ίδια χρόνια πριν είχε δηλώσει πως αν η Ισμήνη πάει στο εξωτερικό θα την ακολουθήσει. Πλέον το επικυρώνει απόλυτα βέβαιη για το θέλω της:

«Η κόρη μου έχει ήδη ξεκινήσει να το οργανώνει. Τι θα κάνω; Θα μετακομίσω μαζί της, αυτό θα κάνω. Πριν ένα χρόνο περίπου ήμουν με το ένα πόδι στο εξωτερικό. Τώρα είμαι με τα δύο πόδια στο εξωτερικό, έχει μείνει το κεφάλι εδώ. Είμαι ταξιδιάρα ψυχή, μου αρέσει να ταξιδεύω. Θα το τολμούσα ξεκάθαρα. Ο λόγος που δεν το έχω τολμήσει τόσο καιρό είναι επειδή είμαι μαμά και έχω ένα παιδί.

Αυτήν τη στιγμή όμως το παιδάκι μου είναι 16 χρονών, το παιδάκι μου έχει αρχίσει και μεγαλώνει. Το παιδί μου προγραμματίζεται και ξεκινάει. Είναι ένα κόλλημα στον τοίχο αυτό, αρχίζεις και βλέπεις ότι πια το παιδί σου απαγκιστρώνεται από εσένα. "Ώπα τι κάνω; Πού πάω" λες. Το έχουμε συζητήσει, μέχρι και πέρυσι ήθελε να πάει στο εξωτερικό. Θέλει να δώσει πανελλήνιες και να δει. Εγώ είμαι της άποψης να πάει στο εξωτερικό».

