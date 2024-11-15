Tempting Fortune με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη: Το συναρπαστικό φινάλε μίας περιπετειώδους διαδρομής - Απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ (trailer)

Το περιπετειώδες ταξίδι του Tempting Fortune φτάνει στο τέλος του, απόψε στις 21.00 και οι τηλεθεατές του ΣΚΑΪ θα δουν το φινάλε ενός ανατρεπτικού παιχνιδιού δράσης γεμάτο εκπλήξεις.

Πριν δύο μήνες, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης υποδέχθηκε 14 παίκτες, που αναζήτησαν την περιπέτεια και τόλμησαν να ζήσουν την πρόκληση του Tempting Fortune. Οι διαγωνιζόμενοι ξεκίνησαν την πορεία τους, μία πορεία δύσκολη, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Δύσβατα μονοπάτια, ακραίες καιρικές συνθήκες, πείνα, ατελείωτα χιλιόμετρα, έντονα συναισθήματα, διαφωνίες, συγκίνηση και πειρασμοί… πολλοί πειρασμοί.

Οι ταξιδιώτες καθημερινά έρχονταν αντιμέτωποι με κάθε λογής προκλήσεις – φαγητού, αγορών, εμπειριών. Έπρεπε να πάρουν δύσκολες αποφάσεις που θα τους επηρέαζαν και προσωπικά αλλά και ομαδικά. Να στείλουν χρήματα στην οικογένειά τους; Να μιλήσουν με τη μητέρα τους; Να αγοράσουν τα

πανάκριβα αντικείμενα που παρουσιάζονταν μπροστά τους; Να υποκύψουν στο απολαυστικό φαγητό; Να περιποιηθούν το ταλαιπωρημένο σώμα τους; Να

ζήσουν τη συναρπαστική εμπειρία που κοστίζει χιλιάδες ευρώ; Δύο ταξίδια (σε Μπαλί & Ρίο ντε Τζανέιρο), ένα πανάκριβο ρολόι, μία τσάντα γνωστού οίκου, βόλτα με ελικόπτερο, gadget υψηλής τεχνολογίας, scuba diving και para sailing, αλλά και ένα ξεχωριστό πλήρες menu διά χειρός του μοναδικού σεφ

Βασίλη Καλλίδη ήταν μόνο μερικοί από τους πειρασμούς κατά τη διάρκεια του Tempting Fortune. Κάποιοι υπέκυψαν και έζησαν μοναδικές στιγμές και

κάποιοι άλλοι αντιστάθηκαν. Κάποιοι αποχώρησαν νωρίτερα -Τούμα, Γιώργος, Αλεξάνδρα, Αναστάσης, Χρήστος- και δεν είχαν την ευκαιρία να ζήσουν το τέλος του ταξιδιού.

Απόψε, 9 διαγωνιζόμενοι συναντούν τον Γιάννη Τσιμιτσέλη στον τερματισμό για το ανατρεπτικό φινάλε του παιχνιδιού. Ένα φινάλε που θα τους δώσει την ευκαιρία να διεκδικήσουν περισσότερα χρήματα από το ποσό που έχει απομείνει στο ταμείο, μέσα από ένα απαιτητικό game. Οι παίκτες - Γιάννης, Gogos, Ειρήνη, Ιωάννα, Μαρί Ροζ, Dee, Όλγα, Ρούλα, Σταυρούλα- θα φύγουν από το Tempting Fortune με μία επιταγή - διαφορετική για τον καθένα- αλλά και γεμάτοι εμπειρίες και αναμνήσεις.

Ποια όμως ήταν η εμπειρία του Γιάννη Τσιμιτσέλη από το Tempting Fortune σύμφωνα με τον ίδιο; «Όταν μου προτάθηκε το Tempting Fortune,

δεν ήξερα πώς μπορώ εγώ να συμμετέχω σε κάτι τέτοιο. Το έψαξα και βλέποντάς το, διαπίστωσα ότι έχει ενδιαφέρον. Ήταν παρουσίαση μεν, αλλά και ένα κοινωνικό πείραμα. Οι απαιτήσεις από μένα ήταν μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μου, οπότε είπα ναι, με βλέπω σε αυτό. Σε συνεργασία με τον αρχισυντάκτη πάντα, μπορούσα να έχω απόλυτη ελευθερία κινήσεων.

Μπορούσα να έχω λόγο, να αυτοσχεδιάσω. Αυτή η ελευθερία και η άνεση μου άρεσε πολύ. Και τελικά πέρασα πολύ καλά. Όχι μόνο δεν μετάνιωσα, αλλά

απόλαυσα το Tempting Fortune.»

TEMPTING FORTUNE ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗ

Το συναρπαστικό φινάλε

Απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

