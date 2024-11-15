Λίγο οι κακουχίες, λίγο οι αγκαλιές τα κρύα βράδια στη ζούγκλα και λίγο το ειδυλλιακό τοπίο του Αγίου Δομινίκου, δε θέλει και πολύ ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες να ευδοκιμήσει μια σχέση παραπάνω από φιλική. Κάτι τέτοιο πρέπει να συνέβη και με τους Νίνο-Βίκυ.

Οι δύο παίκτες από τότε που βρέθηκαν στην ίδια ομάδα περνάνε χρόνο μαζί και η συμπάθεια του ενός για τον άλλο δεν κρύβεται. «Μου αρέσουν οι αγκαλιές, δεν ξέρω πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτό» ανέφερε ο παίκτης, ο οποίος μάλιστα έδωσε στην Βίκυ και μια πέτρα σε σχήμα καρδιάς.«Είμαστε λίγο παραπάνω δεμένοι», σχολιάζει εκείνη...

Πηγή: skai.gr

