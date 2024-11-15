Με έναν επικό καυγά, βγαλμένο από την ταινία «Mr. & Mrs. Smith», ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους οι MELISSES και η Ελένη Φουρέιρα.

Στο βίντεο που «ανέβηκε» στο Instagram, ο Χρήστος Μάστορας και η Ελένη Φουρέιρα παλεύουν μέχρι τέλους για το ποιος θα είναι πρώτο όνομα στην αφίσα του «Έναστρον» όπου θα εμφανίζονται από τις 29 Νοεμβρίου. Ο Χρήστος Μάστορας και η Ελένη Φουρέιρα μονομαχούν μέχρις εσχάτων, με σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία.

Το βίντεο θυμίζει χολιγουντιανή υπερπαραγωγή, «σαρώνει», με χιλιάδες «views» και «likes» και εκατοντάδες αποθεωτικά σχόλια. Μαζί τους θα είναι ο FY και η Marseaux.

Πηγή: skai.gr

