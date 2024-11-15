Λογαριασμός
Χρήστος Μάστορας-Ελένη Φουρέιρα: Έγιναν «Mr. & Mrs. Smith» για να διαφημίσουν τη συνεργασία τους - Είναι καλοί... (video)

Πρόκειται για ταινία μικρού μήκους που κάνει θραύση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης   

Χρήστος Μάστορας-Ελένη Φουρέιρα

Με έναν επικό καυγά, βγαλμένο από την ταινία «Mr. & Mrs. Smith», ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους οι MELISSES και η Ελένη Φουρέιρα.

Στο βίντεο που «ανέβηκε» στο Instagram, ο Χρήστος Μάστορας και η Ελένη Φουρέιρα παλεύουν μέχρι τέλους για το ποιος θα είναι πρώτο όνομα στην αφίσα του «Έναστρον» όπου θα εμφανίζονται από τις 29 Νοεμβρίου. Ο Χρήστος Μάστορας και η Ελένη Φουρέιρα μονομαχούν μέχρις εσχάτων, με σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία.

Το βίντεο θυμίζει χολιγουντιανή υπερπαραγωγή, «σαρώνει», με χιλιάδες «views» και «likes» και εκατοντάδες αποθεωτικά σχόλια. Μαζί τους θα είναι ο FY και η Marseaux.

