Το νέο της τραγούδι με τίτλο «Σε περίπτωση που» μαζί με πέντε θαυμάστριές της στη Θεσσαλονίκη ερμήνευσε η Άννα Βίσση. Μάλιστα, η τραγουδίστρια δημοσίευσε το σχετικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, όπου τη βλέπουμε με τις φαν της σε καφετέρια της πόλης.

Αν και το τραγούδι έχει μόνο λίγες ημέρες που κυκλοφόρησε, όπως φαίνεται οι θαυμάστριές της έχουν, ήδη, μάθει τους στίχους. Στο κλιπ βλέπουμε και τον Νίκο Καρβέλα με τη σύντροφό του, Έλενα Φερεντίνου, που προφανώς ήταν στην παρέα της τραγουδίστριας. Μάλιστα, εκείνος ήταν που έδωσε το σήμα για να ξεκινήσουν να τραγουδούν οι γυναίκες.

«Με 5 κορίτσια στην πλατεία Αριστοτέλους… συντονιστήκαμε πλήρως», έγραψε η Άννα Βίσση στη λεζάντα, με το κλιπ να γίνεται «viral» μέσα σε λίγες ώρες!

Πηγή: skai.gr

