Ο πειρασμός προς την Όλγα να επικοινωνήσει με τους δικούς της, την έβαλε σε μεγάλο δίλημμα. Ο ίδιος κρυφός πειρασμός προς την Ιωάννα είχε άλλη κατάληξη και στην επιλογή και στη σχέση της με τους συμπαίκτες της.

Δείτε το τρέιλερ

Η μεταφορά των βαριών δοχείων νερού αποτελεί μόνιμο πρόβλημα και αφορμή διαμάχης ανάμεσα στους ταξιδιώτες. Οι εντάσεις είναι συνεχείς και οι ειρωνείες δεν λείπουν. Η συνοχή της ομάδας έχει διασπαστεί οριστικά, με τον Gogo και τον Χρήστο να ξεσπούν, ο καθένας για τους δικούς του λόγους.

Οι πειρασμοί, κρυφοί και φανεροί, έχουν αντίκτυπο στο κοινό ταμείο. Τα χρήματα μειώνονται και η αντίδραση κάποιων παικτών «ανάβει» φωτιές…

Η διαδρομή συνεχίζεται σε κακοτράχαλους δρόμους και κάποιοι από τους διαγωνιζόμενους, όπως η Ρούλα και ο Γιώργος, αντιμετωπίζουν πλέον σοβαρό πρόβλημα. Η θέα της θάλασσας από μακριά τους δίνει ελπίδα, το ίδιο και το έπαθλο του παιχνιδιού που ανακοινώνει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης όταν τους συναντά. Το παιχνίδι είναι εύκολο, αλλά απαιτεί γρηγοράδα και αντίληψη. Ποιος θα είναι ο αποψινός τυχερός;

Ο τελευταίος πειρασμός του επεισοδίου, διά χειρός Γιάννη Τσιμιτσέλη, είναι απολαυστικός και θα τους γεμίσει δύναμη. Ποιοι θα υποκύψουν;

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.