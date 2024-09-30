MY STYLE ROCKS

Με την Κατερίνα Καραβάτου

Μία τάση που έχει απασχολήσει πολύ πρέπει να φέρουν στην πασαρέλα του My Style Rocks οι διαγωνιζόμενες για το ξεκίνημα της εβδομάδας. Πρόκειται για το «Skouzers» (Skirts Over Trousers) που θέλει τις φούστες φορεμένες πάνω από παντελόνια! Ένα ιδιαίτερο layering που συνδυάζει δύο αντιφατικά στοιχεία δίνοντάς τους νέο χαρακτήρα.

Δείτε το trailer:

Στα παρασκήνια, οι αντικειμενικές βαθμολογίες και ο υγιής ανταγωνισμός αποτελούν βασικό θέμα συζήτησης. Η Σύλια ζητάει το λόγο από την Ιωάννα γιατί την αναφέρει συνέχεια στο σχολιασμό της και γιατί την αποκαλεί «αδύναμη παίκτρια».

Στην πασαρέλα, η βαθμολογία που δίνει η Ιωάννα στη Σύλια ανοίγει νέο κύκλο συζητήσεων…

MY STYLE ROCKS

Καθημερινά στις 16.30

