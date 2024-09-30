Το αήττητο ζευγάρι από την Πάτρα, ο Χρήστος και η Ευτυχία, έχουν ήδη έξι νίκες στην κουζίνα της Μαμάς. Σήμερα, φαίνεται πώς έχουν σκοπό την έβδομη νίκη και έρχονται γεμάτοι αυτοπεποίθηση να αντιμετωπίσουν άλλο ένα ζευγάρι, τον Λευτέρη και την Στρατούλα.

Δείτε το trailer:

Η στρατηγική της Ευτυχίας στην κουζίνα, να φωνάζει και να «τρέχει» τον Χρήστο, φαίνεται πως αποδίδει. Έτσι και σήμερα, ακολουθεί την ίδια τακτική και δίνει οδηγίες για «Μπιφτέκια γαλοπούλας γεμιστά με μιξ τυριών, μανιτάρια και μπρόκολο». Θα καταφέρουν να κερδίσουν και τους σημερινούς αντιπάλους τους;

Η Στρατούλα και ο Λευτέρης είναι αποφασισμένοι να διακόψουν την επιτυχημένη πορεία του αήττητου ζευγαριού. Ερωτευμένοι, παντρεμένοι και με ένα παιδάκι διηγούνται στον Μάρκο τη γνωριμία τους και τον γάμο τους και στη συνέχεια, μπαίνουν στην κουζίνα για να ετοιμάσουν «Τσιαπάτα με μπριζολάκια, πατάτες baby και πράσινη σαλάτα». Θα εντυπωσιάσει τον Έκτορα το αποτέλεσμα;

Tip of the day: η γαλοπούλα πρέπει να ψήνεται πολύ καλά.

«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»

Δευτέρα με Παρασκευή στις 15.00

Δηλώστε συμμετοχή εδώ:

https://imamamoumageireuei. skaitv.gr/

#MyMomCooksBetterGR

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.