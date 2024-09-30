Power Of Love: Περίμενε πως θα τη χωρίσει και της έκανε πρόταση γάμου

Αυτή κι αν ήταν έκπλήξη στο δεύτερο μέρος του μεγάλου τελικού του Power Of Love. Και ο παίκτης που την έκανε την προετοίμασε πολύ καλά πριν φτάσει στο πλατό. Τόσο καλά που η εκλεκτή της καρδιάς του όχι μόνο δεν κατάλαβε τίποτα για τις προθέσεις του αλλά πηγαίνοντας στο γύρισμα πίστευε πως σκοπεύει να τη χωρίσει και είχε ήδη "φορτώσει" και ετοιμαστεί να του τα χώσει γερά on air.

Ο λόγος για τον Δήμο Περπερίδη και την Ανδριάνα Παναγιώτου.

«Όλο αυτό που συνέβη με την Ανδριάνα είναι απίστευτο. Καταλαβαίνω ότι ο τρόπος που εξελίχθηκαν τα πράγματα προκάλεσε απορίες σε πολλούς, γιατί δεν με γνωρίζουν. Και φυσικά, δεν ξέρουν ότι η Ανδριάνα έχει την ίδια τρέλα με εμένα. Από την πρώτη στιγμή ένιωσα μια ισχυρή έλξη για εκείνη. Ο Νίκος κατάλαβε αμέσως ότι ένιωθα κάτι ιδιαίτερο για την Ανδριάνα. Όλη αυτή η διαδικασία ήταν πρωτόγνωρη και κάπως τρελή… Σήμερα βρίσκομαι εδώ αποκλειστικά εξαιτίας της Ανδριάνας», δήλωσε ο Δήμος, αρχικά μιλώντας στην παρουσιάστρια Κατερίνα Καραβάτου και συνέχισε ζητώντας από την Ανδριάνα να σηκωθεί και να τον πλησιάσει και καλά για να μιλήσουν για τη σχέση τους:

«Με έχεις τρελάνει! Έχασα τόσα χρόνια από τη ζωή μου, αλλά εσύ είσαι η πρώτη που μου κάνει τέτοια πράγματα. Σε θέλω στη ζωή μου για πάντα. Δεν με νοιάζει καθόλου ο τελικός, το μόνο που με ενδιαφέρει είσαι εσύ… Θέλεις να με παντρευτείς; Θέλω ο γάμος μου να γίνει από αληθινή αγάπη», της είπε, γονατίζοντας και βγάζοντας το δαχτυλίδι με την Ανδριάνα να απαντά με απλότητα: «Ναι, δέχομαι».

Αμέσως μετά η τρισευτυχισμένη Ανδριάνα αποκάλυψε πως είχε έρθει ετοιμοπόλεμη καθώς φανταζόταν πως ετοιμάζεται να τη χωρίσει.

