Taylor Swift: Η Clara Bow είναι η μούσα της τραγουδίστριας

Το τραγούδι πήρε το όνομά του από το αστέρι του βωβού κινηματογράφου, τη Clara Bow, την ηθοποιό, σταρ στη δεκαετία του 1930, που πρωταγωνίστησε στην ταινία It (εξ’ου και το όνομα «it girl»).

Και ενώ μπορεί να είναι η τελευταία έμπνευση της Swift, αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που η τραγουδίστρια του Midnights αντλεί έμπνευση από τους προκατόχους της.

Το 2020, η Taylor Swift ξεκίνησε τη διαδικασία της σύνθεσης τραγουδιών της. «Το να πιάσω την πένα ήταν ο τρόπος μου να δραπετεύσω στη φαντασία, την ιστορία και τη μνήμη», έγραψε στο Instagram.

Στο TTPD, που κυκλοφορεί στις 19 Απριλίου, η Swift εμβαθύνει ξανά στο παρελθόν. Έχει αφιερώσει (τουλάχιστον) ένα τραγούδι σε έναν διάσημο του 20ού αιώνα, και κοιτάζοντας το παρελθόν της Bow, είναι εύκολο να κατανοήσεις γιατί.

Στο «Gorgeous» του Reputation, η Swift τραγουδάει, «Ουίσκι στον πάγο, Sunset και Vine». Το αστέρι της Bow στο Walk of Fame στο Hollywood βρίσκεται στη διεύθυνση 1500 Vine St, επίσης γνωστή ως η γωνία της Sunset και της Vine.

Εδώ είναι όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την έμπνευση πίσω από το τραγούδι «Clara Bow»

Η Bow έχει τη δική της τραγική ιστορία. Μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια χωρίς οικογενειακή υποστήριξη. Σύμφωνα με το «Britannica» και το IMDb, υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της, ενώ η μητέρα της (που έπασχε από σχιζοφρένεια) προσπάθησε να της κόψει το λαιμό όταν ανακοίνωσε τα σχέδιά της να γίνει ηθοποιός.

Αφού κέρδισε έναν διαγωνισμό ομορφιάς στο Λύκειο, πήγε στο Χόλιγουντ και άρχισε να εργάζεται ως ηθοποιός. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, έπαιξε σε 58 ταινίες και έγινε αστέρι του βωβού κινηματογράφου. Σύμφωνα με το IMDb, ήταν εξαιρετικά δημοφιλής την εποχή εκείνη αφού λάμβανε περίπου 45.000 γράμματα τον μήνα από θαυμαστές της.

Η προσωπική της ζωή επίσης ήταν ένα σημαντικό κομμάτι που ενδιέφερε το κοινό.

Το 1930, η Bow αγωνίστηκε νομικά μετά από σχέση με έναν παντρεμένο άνδρα και επίλυσε την υπόθεση πληρώνοντας τη σύζυγό του 30.000 δολάρια. Το 1931, βρέθηκε ξανά στα δικαστήρια κατά της γραμματέας της, Daisy de Boe, για απάτη και διαρροή πληροφοριών της προσωπικής ζωής της στον Τύπο από τις προηγούμενες σχέσεις της Bow με τους Harry Richman, Earl Pearson, Gary Cooper, Lothar Mendez και Rex Bell (με τον οποίο παντρεύτηκε αργότερα).

Την ίδια χρονιά, παντρεύτηκε τον Bell. Δύο χρόνια αργότερα, αποσύρθηκε από την υποκριτική και έζησε σε μία έπαυλη στο Νεβάδα. Έμειναν παντρεμένοι για 31 χρόνια (μέχρι τον θάνατο του Bell) και απέκτησαν δύο γιους μαζί, αλλά συνολικά η ζωή με τον Bell δεν ήταν ακριβώς εύκολη. Αντιμετώπιζε ψυχιατρικά προβλήματα και είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρικές κλινικές από καιρό σε καιρό.

Η Bow πέθανε το 1965 σε ηλικία 60 ετών.

