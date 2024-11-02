Τάσος Ιορδανίδης: Η κόρη του έχει γενέθλια και της ευχήθηκε από τον αέρα

Μια πολύ σημαντική μέρα για τη οικογένεια του Τάσου Ιορδανίδη και της Θάλειας Ματίκα. Το ζευγάρι των ηθοποιών που μετράει πολλά χρόνια κοινής ζωής έχει αποκτήσει και δύο παιδιά. Τον Δάνο και την Νάγια. Και σήμερα το κορίτσι τους έχει τα γενέθλιά του. Γίνεται 8 χρονών.

Έτσι στην έναρξη κιόλας της εκπομπής «Καλημέρα είπαμε;» η Ζωή Κρονάκη του έδωσε...πάσα για να της ευχηθεί δημόσια και τηλεοπτικά.

Διαβάστε ακόμα : Κωνσταντίνος Βασάλος: Απάντησε με τη σειρά του στην Κατερίνα Καινούργιου για την παιδεία του

«Σαν σήμερα πριν 8 χρόνια με έμαθες να αναπνέω και στους ρυθμούς σου, πέρα από του αδερφού σου και θέλω να σου πω πως σε έναν κόσμο, με τα ωραία του βέβαια, ο οποίος όμως κρύβει και πολύ κυνισμό και πολλές φορές είναι επικίνδυνος, εγώ θα προσπαθήσω πάντα να σε έχω αθώα οχυρωμένη. Κοράκλα μου, πολύχρονη να σε χαιρόμαστε» είπε ο Τάσος Ιορδανίδης με ένα τεράστιο χαμόγελο.

«Χρόνια πολλά στο κορίτσι σου, της τα είπες;» τον ρώτησε η Ζωή Κρονάκη

«Ξύπνησε σήμερα, ενώ συνήθως κοιμάται όταν φεύγω για την εκπομπή και ήρθε… Είχε αυτήν την αγωνία να της πούμε χρόνια πολλά» αποκάλυψε ο ίδιος.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.