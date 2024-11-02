Πάλεψε με νύχια και με δόντια να κάνει την εμπειρία να διαρκέσει όσο το δυνατόν περισσότερο, όμως τελικά αποχώρησε. Ο λόγος φυσικά για τον Βλαδίμηρο που ηττήθηκε στον τρίτο αγώνα αποχώρησης που συμμετείχε μετά από υπόδειξη του Ορφέα και πήρε τον δρόμο της επιστροφής.

H διαδρομή για τον Κύπριο στο παιχνίδι δεν ήταν καθόλου εύκολη. Έχοντας ξεκινήσει από την εξορία, ήταν από την πρώτη στιγμή εύκολος στόχος σε ψηφοφορίες αποχώρησης. Γι' αυτό και ήδη από την πρώτη δοκιμασία βρέθηκε υποψήφιος.



Στη συνέχεια, μεταπήδησε στην Πράσινη ομάδα. Και εκεί όμως, τα πράγματα δεν ήταν καλύτερα γι'αυτόν, αφού ξανάβρέθηκε υποψήφιος μετά από υπόδειξη της Ελένης.

Η τρίτη όμως φορά ήταν και η φαρμακερή. Αφού επέστρεψε ξανά στους Κίτρινους, τον περίμενε η τελευταία του δοκιμασία.

Ο παίκτης ξεχώρισε καθόλη τη διάρκεια του παιχνιδιού για το ήθος του, ενώ και την τελευταία στιγμή λίγο πριν αποχωρήσει ο λόγος του ήταν ενωτικός, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θεωρεί ότι υπάρχει κακός άνθρωπος στο παιχνίδι.

Παράλληλα, συγκίνησε λέγοντας «Ευχαριστώ το Survivor που μου έδωσε αυτά που δεν μου έδωσε η ζωή».





Πηγή: skai.gr

