Γιώργος Χρανιώτης: Θεωρώ εγκληματικό να επιβάλεις σε ένα παιδί να μην τρώει ό,τι θέλει...

Για κάποια χρόνια ο Γιώργος Χρανιώτης ήταν Vegan και μάλιστα χωρίς παρεκκλίσεις. Το είχε αποφασίσει και το τήρησε. Πλέον, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» έχει αλλάξει συνήθειες και γραμμή πλεύσης στη διατροφή του. Και το είπε όταν ο Φώτης Σεργουλόπουλος του είπε χρόνια πολλά για την παγκόσμια μέρα βιγκανισμού.

«Δεν είμαι βίγκαν πια! Όχι λόγω του παιδιού, απλώς μου ήρθε πια κάποια στιγμή η όρεξη να φάω ένα αβγουλάκι ο άνθρωπος; και το έφαγα. Έχω υπάρξει αρκετά χρόνια βίγκαν, πάνω από 3 – 4, αλλά τώρα έφαγα και το μέλι μου και το αβγό μου και λίγο τυράκι» είπε ο Γιώργος Χρανιώτης και συνέχισε:

«Δεν τρώω κρέας, το σιχαίνομαι πια και ελπίζω να μην μου δημιουργηθεί ξανά αυτή η όρεξη, αλλά δεν είμαι πια βίγκαν. Μπορώ όμως να φάω πλέον κάτι, που δεν έχει κρέας, με άνεση».

Διευκρίνησε όμως πως το παιδί του τρώει τα πάντα:

«Το θεωρώ εγκληματικό να επιβάλλεις σε ένα παιδί το να μην τρώει αβγά ή να μην τρώει το οτιδήποτε. Όταν μεγαλώσει ο μικρός, θα αποφασίσει, τώρα όμως αυτή τη στιγμή τρώει αυτά που θέλει. Του αρέσει το αβγό, του αρέσει το τυρί, του αρέσει το κρέας. Όταν μεγαλώσει και δεν θέλει να φάει κάτι από όλα αυτά, θα το συζητήσουμε και θα το βρούμε. Αλλά όταν να λένε αυτά τα… «βιγκανάκια», εγώ εκνευρίζομαι πάρα πολύ.

Δεν είναι δικό τους θέμα, αλλά των γονέων. Όταν ένα παιδάκι είναι τριών χρονών και το αναγκάζεις να μην τρώει αβγά επειδή εσύ ηθικά, καλώς, θεωρείς ότι δεν πρέπει να τα τρώει, δεν είμαστε ακριβώς σίγουροι ότι κάνεις ότι καλύτερο για το παιδί. Αυτή είναι μια απόφαση του παιδιού».

