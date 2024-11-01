Σωτήρης Τσαφούλιας: «Το Metoo δεν είναι κίνημα, είναι στάση ζωής»

O Σωτήρης Τσαφούλιας ήταν ο σημερινός καλεσμένος της εκπομπής «Buongiorno» και ανάμεσα σε πολλά άλλα ο αγαπημένος σκηνοθέτης μίλησε και για την στάση ζωής του, ια τις απόψεις του σε κοινωνικά ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο, όπως το MeToo.

«Έχουμε χάσει την μάχη με το αυτονόητο. Έχουμε κάνει τόσο περίπλοκα τα πράγματα, που έχουμε πάψει να βλέπουμε το απλό. Δεν σημαίνει πως εγώ έχω το αλάθητο σε ότι κι αν πω. Η ενσυναίσθηση παίζει ρόλο στο πώς βλέπεις τα πράγματα. Με βάση τις εμπειρίες μου, τη ζωή μου, αυτά που έμαθα και φίλτραρα, τις περισσότερες φορές που υπερασπίζομαι ανθρώπους για κάτι που θα πουν, στον πυρήνα του σκεπτικού τους διαφωνώ κάθετα.

Υπερασπίζομαι το δικαίωμα τους στην έκφραση και στο να έχουν τα ίδια δικαιώματα με μένα. Όταν τα πράγματα οδηγούνται στα άκρα, πρέπει να πάει στο άλλο αντίθετο άκρο για να επέλθει μια ισορροπία. Το Metoo δεν είναι κίνημα, είναι στάση ζωής.

Κίνημα το έκαναν κάποιοι λάθος εκφραστές του, για να το μηδενίσουν και να φτάσουμε στο να μην έχει γίνει τίποτα. Το πολιτικά ορθό το έχουμε πάει στον φονταμενταλισμό. Πολλές εκπομπές έπεσαν στην παγίδα αυτή. Οφείλουμε να φιλτράρουμε αυτά που προβάλλουμε», είπε αρχικά ο Σωτήρης Τσαφούλιας και συνέχισε:

«Φτάσαμε σε σημείο να κανονικοποιούμε το κακό και να μπουκώνουμε τον κόσμο. Δεν γίνεται να έρχεσαι και να απαγορεύεις ταινίες και τραγούδια που δεν είναι σήμερα political correct ενώ τότε ήταν. Δεν γίνεται οι ταινίες του Μουστάκα του Ψάλτη να παίζουν 12 τη νύχτα. Είναι δομικό πρόβλημα, το ότι το 2024 δεν παίζουν ταινίες του 1980».

«Να μην τα βλέπουμε μουσειακά όλα. Ό,τι κλονίζεται πάει να πει ότι μπορεί να αλλάξει από γενιά σε γενιά. Για τους Έλληνες οι αξίες μας είναι όλα αυτά που κοκορευόμαστε και καμία δεν ακολουθούμε, τη μπέσα, τον σεβασμό στον άνθρωπο και το φιλότιμο. Αυτό είναι ο Έλληνας. Γι΄ αυτό είμαστε περήφανοι ως λαός, για όλο αυτό το κομμάτι που το έχουμε αποτινάξει από πάνω μας. Η θρησκεία είναι αγάπη, ο Θεός είναι αγάπη. Πιστεύω στον Θεό με την έννοια της Θέασης, με ό,τι είναι στον καθένα ο Θεός. Κάτι μεγαλύτερο από εμάς είναι η άγνοιά μας. Έχουμε ένα κομμάτι του Θεού μέσα μας»

