Η ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν – 46ου Προέδρου των ΗΠΑ, πλέον – ήταν γεμάτη στιγμές που προσφέρονταν για memes. Μια από αυτές ήταν ο Μπέρνι Σάντερς, καθισμένος σταυροπόδι σε πλιάν καρέκλα, φορώντας υπερμεγέθη γάντια από ανακυκλωμένα υλικά και ένα ζεστό μπουφάν. Με έμπνευση τη φωτογραφία που τράβηξε ο Brendan Smialowski, τα σχετικά memes άρχισαν να κατακλύζουν το Twitter καθώς η χαλαρή στάση του Μπέρνι σε συνδυασμό με το ότι καθόταν μόνος έκαναν τη φωτογραφία ακαταμάχητη. Επειδή πολλοί δεν έχουν την ικανότητα να δημιουργούν memes, ο Nick Sawhney, ο οποίος κάνει το μεταπτυχιακό του στο New York University, δημιούργησε έναν ιστότοπο που επιτρέπει στον οποιονδήποτε να «βάλει» τον Μπέρνι Σάντερς οπουδήποτε στον κόσμο με τη βοήθεια του Google Maps Street View.

Going about my normal hike in Sabino Canyon today. #tucson #berniesanders #meme Thanks to: @nick_sawhney #GoogleMaps #inaugurationday2021 #sabinocanyon pic.twitter.com/snBsaG8HXg

Τον ιστότοπο «Put Bernie Anywhere» άρχισαν να κάνουν re-tweet οι φίλοι του Sawhney. Και έγινε viral. «Τρελάθηκα, γιατί ήταν κάτι σαν “Θεέ μου, γίνομαι viral”» είπε ο Sawhney στο Wired Magazine. «Μετά, τρελάθηκα γιατί έπρεπε να αποτρέψω το κρασάρισμα του ιστότοπου». Δεν απεφεύχθη το κρασάρισμα, αλλά ο μεταπτυχιακός φοιτητής στο NYU βρήκε βοήθεια στο Heroku, μια πλατφόρμα στο cloud που επιτρέπει σε εταιρείες να δημιουργήσουν, να διαθέσουν, να παρακολουθήσουν και να επεξεργαστούν εφαρμογές. Σε λίγες ώρες, ο ιστότοπος λειτουργούσε και πάλι.

After the inauguration, Nick Sawhney made a website that lets you put the "Bernie sits" pic anywhere in Google Street View. The site's traffic was so immense it almost crashed: https://t.co/AsNP1Ox0YN

📸: Brendan Smialowski/Getty Images; Nick Sawhney; Google pic.twitter.com/9kZxDTieCv