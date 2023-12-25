Όσοι λατρεύουν να βλέπουν σειρές, μπορούν να καταλάβουν τον λόγο που τα εορταστικά επεισόδια, και ειδικά των Χριστουγέννων, τα εκτιμούμε λίγο παραπάνω.

Για αποδείξουμε την ξεχωριστή τους αξία, συγκεντρώσαμε τα 10+1 καλύτερα χριστουγεννιάτικα επεισόδια σειρών, που μπορούμε να παρακολουθήσουμε στο Netflix ή την τηλεόραση, για ένα γιορτινό binge-watching, δίπλα στο χριστουγεννιάτικό μας δέντρο.

The Office – Christmas Party

Στην κορυφή της λίστας με τα πιο αξέχαστα χριστουγεννιάτικα επεισόδια αγαπημένων μας σειρών, φιγουράρει το δέκατο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν του The Office, Christmas Party, το οποίο είχε προταθεί και για δύο Βραβεία Emmy Primetime. Μία ανταλλαγή δώρων είναι αρκετή για να κάνει άνω κάτω όλους τους υπαλλήλους του Dunder Mufflin και να χαρίσει σε μας ατελείωτο γέλιο. Τα δώρα δε θα αρέσουν σε όλους, ο διευθυντής του καταστήματος, Μάικλ Σκοτ, θα ανακοινώσει πως ο καθένας θα μπορεί να κλέψει το δώρο του άλλου και ο χαμός γρήγορα θα επικρατήσει.

Τα Φιλαράκια – The One With the Armadillo

Το γοητευτικό χάος που κυριαρχεί στην πλέον αγαπημένη σειρά Τα Φιλαράκια, δε θα μπορούσε να μην υπάρχει και σε ένα από τα καλύτερα χριστουγεννιάτικα επεισόδια σειράς. Στο δέκατο επεισόδιο της έβδομης σεζόν, το “The One With the Armadillo”, ο Ρος διδάσκει στον γιο του Μπεν για την εβραϊκή γιορτή Χανουκά. Ωστόσο, δεν θέλει να του στερήσει την πολυπόθητη επίσκεψη από τον Άγιο Βασίλη, οπότε ο Ρος ορμάει στο κατάστημα για να βρει μία στολή, διαπιστώνοντας ότι έχει μείνει μόνο ένα κοστούμι αρμαντίλο. Το γέλιο είναι αναπόφευκτο και η συνέχεια ξεκαρδιστική, αλλά και άκρως γιορτινή.

