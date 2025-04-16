Ο ηθοποιός Ντουέιν Τζόνσον, γνωστός ως The Rock πρόκειται να συνυπογράψει ένα βιβλίο μη μυθοπλασίας για ένα συνδικάτο του οργανωμένου εγκλήματος στη Χαβάη τη δεκαετία του 1960 και του 1970.

Ο Ντουέιν Τζόνσον σε ανάρτησή του στο Instagram, είπε ότι «είναι εξαιρετικά ευγνώμων που συνέγραψε το επόμενο έργο μου (ένα βιβλίο μη μυθοπλασίας) με τον βραβευμένο ερευνητή δημοσιογράφο, Νικ Μπίλτον @NickBilton».

«Ο Νικ και εγώ έχουμε δουλέψει σε αυτό εδώ και μήνες, με πολλούς ακόμη μήνες έργου μπροστά μας – είναι ήδη μια τόσο απίστευτη, εμπνευσμένη και εντυπωσιακή εμπειρία».

Ο οίκος Crown από τον εκδοτικό όμιλο Penguin House, απέκτησε τα δικαιώματα για το άτιτλο προς το παρόν βιβλίο, το οποίο θα «χρησιμεύσει ως έμπνευση» για μια ταινία σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε, την οποία υπογράφουν οι Μπίλτον και Τζόνσον.

Ο Ντουέιν Τζόνσον θα συμπρωταγωνιστήσει με τη συνεργάτιδά του στην ταινία «Jungle Cruise» Έμιλι Μπλαντ, καθώς και με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Το βιβλίο θα καταγράφει «την εξαιρετική ιστορία της ανόδου και της πτώσης του πιο διαβόητου συνδικάτου εγκλήματος της Χαβάης, The Company, με επικεφαλής τον Γουίλφορντ «Nappy» Πουλάουα, το πρώτο και μοναδικό αφεντικό μαφίας της Χαβάης στην ιστορία».

Στην ιστορία φαίνεται να υπάρχει κοινό έδαφος με την πιο πρόσφατη μυθιστορηματική ταινία του Σκορσέζε «Killers of the Flower Moon», για τα δεινά των ανθρώπων των αυτόχθονων Οσέιτζ στην Αμερική τη δεκαετία του 1920, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Guardian.

Το νέο βιβλίο, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση «στοχεύει να ρίξει φως όχι μόνο σε αυτό το κεφάλαιο της αμερικανικής ιστορίας, αλλά και στη συστηματική λεηλασία της Χαβάης από ξένους μέσα από τον φακό αυτής της μοναδικής εποχής».

«Δεν είναι απλώς μια ιστορία για γκάνγκστερ - είναι για τη δύναμη, την ταυτότητα και ό,τι αφαιρέθηκε από τον λαό της Χαβάης. Αυτό που με προσέλκυσε σε αυτό το έργο δεν ήταν μόνο η δράση και η ένταση. Η οικογένειά μου έζησε κομμάτια αυτής της εποχής και έχω δει από πρώτο χέρι την περίπλοκη κληρονομιά που άφησε πίσω της» ανέφερε ο Ντουέιν Τζόνσον.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

