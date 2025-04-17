Μεγάλη Πέμπτη σήμερα, και το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» βγαίνει ζωντανά στις 14.45 από την Κέρκυρα, ενώ σε απευθείας σύνδεση με την Πάτμο, θα παρακολουθήσουμε την Τελετή του Ιερού Νιπτήρος. Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής, για 3η μέρα, μας μεταφέρουν το κλίμα από την Κέρκυρα, η οποία προετοιμάζεται για το φημισμένο κερκυραϊκό Πάσχα.

Σύμβολο πίστης και παρηγοριάς της Κέρκυρας είναι ο θαυματουργός της Άγιος, ο Άγιος Σπυρίδωνας. Ακέραιο το σκήνωμά του, που οι πιστοί το προσκυνούν στον ναό, προσφεύγοντας στη Χάρη του. Ισχυρή η παράδοση για τον Άγιο, που προστρέχει προς βοήθεια και έτσι χαλάει τις βελούδινες εμβάδες του.

Έτοιμα να σκορπίσουν τα κομμάτιά τους και να διαχύσουν τον εντυπωσιακό κρότο τους το Μεγάλο Σάββατο είναι τα παραδοσιακά κανάτια της Κέρκυρας, οι ξακουστοί μπότηδες. Βρήκαμε έναν γνήσιο κεραμοποιό κατασκευαστή τους, που δεν σταματά ποτέ να δουλεύει και μοιράζεται μαζί μας την τέχνη αλλά και το θρησκευτικό μυστικό πίσω από το σπάσιμό τους.

Κάποτε η φυλακή της Κέρκυρας ήταν η πιο σκληρή της χώρας. Γεμάτη η ιστορία της από εξεγέρσεις και αποδράσεις. Σήμερα όμως στεγάζει όνειρα, τα όνειρα των κρατουμένων που φοιτούν στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Οι σπουδές τους ενισχύουν καθημερινά και τις πιθανότητες να μην γίνουν παραβάτες ποτέ ξανά.

Δύο παθολόγοι στο Νοσοκομείο της Κέρκυρας για ολόκληρο το νησί και τα εκατομμύρια των τουριστών. Έλλειψη ιατρών και νοσηλευτών οδηγεί καθημερινά ασθενείς να γίνουν μετανάστες υγείας, σπεύδοντας για βοήθεια στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

