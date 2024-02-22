Με σκορ 4-2 στη χθεσινή μονομαχία του με τον Θοδωρή Τουρκογιώργο, ο Νίκος Γκάνος ήταν εκείνος που αποχώρησε χθες από το Survivor. Την παραμονή τους στο παιχνίδι είχαν ήδη εξασφαλίσει ο Αλέξης Παππάς και ο Σταμάτης Ταλαδιανός. Ο στόχος που επέλεξε για τη μονομαχία ο Αλέξης ως ο καλύτερος παίκτης της τετράδας, δυσκόλεψε τελικά το Νίκο.

Η αποχώρηση του Νίκου Γκάνου:

«Δεν ήμουν εύστοχος σήμερα», είπε μετά την ήττα του ο Νίκος Γκάνος. «Ευχαριστήθηκα πολύ όλη την εμπειρία από την αρχή που ήμουν εδώ. Έκανα πιστεύω πολύ δυνατές φιλίες εδώ μέσα. Φεύγω με ψηλά το κεφάλι και χαρούμενος. Αφήνω πίσω την Ασημίνα και τη Μαρία με τις οποίες γενικά έχουμε έρθει πολύ κοντά, έχουμε ανοιχτεί μεταξύ μας, έχουμε πει πολλά πράγματα, σύντομα θα τα πούμε έξω και ελπίζω να κάνουμε παρέα.»

Η τελική αναμέτρηση Νίκου-Θοδωρή:

Λίγο πριν την αποχώρησή του ο Νίκος Γκάνος αποκάλυψε πως θέλει την Ασημίνα νικήτρια καθώς η Κατερίνα έχει ήδη μία νίκη στο Survivor.

Η ανακοίνωση του Γιώργου Λιανού για την Όλγα Πηλιάκη:

Νωρίτερα ο Γιώργος Λιανός είχε ενημερώσει τους Survivors και ειδικότερα την Κόκκινη ομάδα πως από το παιχνίδι αποχωρεί η Όλγα Πηλιάκη, για λόγους υγείας.

Στο χθεσινό αγώνισμα επάθλου επικοινωνίας, τη νίκη εξασφάλισαν οι Κόκκινοι οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν με tweets από τους funs του παιχνιδιού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.